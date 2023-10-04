الأسهم العالمية تواصل التراجع بضغط ارتفاع عوائد السندات واليابانية عند أدنى مستوى منذ 4 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثالث على التوالي بعدما أدى ارتفاع متواصل في عوائد السندات الأمريكية والأوروبية إلى إضعاف الأصول عالية الأخطار مع تقبل المستثمرين فكرة استمرار التشديد النقدي فترة أطول.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% في التداولات ليبلغ أدنى مستوى في ستة أشهر.

وهبط المؤشر داكس الألماني أيضاً 0.5% إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر بعد تجاوز عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عتبة ثلاثة في المئة المرة الأولى منذ سنة 2011.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات والمصارف الأكثر تراجعاً في أوروبا بينما تعافى قطاع المرافق من الخسائر الحادة التي مُني بها.

وفي الولايات المتحدة، بلغت عائدات السندات لأجل خمس سنوات أو أكثر مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ 16 عاماً بينما تستعد الأسواق لبيانات قوية للوظائف الأمريكية ما ينذر بمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم نوفارتس ثلاثة في المئة.

وربح سهم تيسكو 2.4% بعدما رفعت أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا توقعاتها للأرباح السنوية مع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية.



اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر مقتفياً أثر التراجعات التي شهدتها بورصة وول ستريت الليلة الماضية في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً.

وتراجع المؤشر 2.3% ليغلق عند 30526.88 نقطة بعد نزوله إلى 30487.67 المرة الأولى منذ 18 مايو.

ومن بين الأسهم المدرجة في المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، انخفض 212 سهماً بينما ارتفع 13 سهماً.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.5% ليتراجع إلى 2218.89 نقطة متجاوزاً نسبة الاثنين في المئة التي تدفع بنك اليابان (المركزي) عادة إلى شراء الصناديق المتداولة في البورصة.

وكان أداء أسهم شركات صناعة معدات النقل الأسوأ أداء في نيكاي إذ انخفض 4.9%. وكان قطاع أسهم المصارف الخاسر الرئيس الآخر فنزل 4.3%.

وتراجع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خمسة في المئة، في حين نزل سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق 3.1%.