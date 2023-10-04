تحدي دبي للياقة يعلن عن فتح باب التسجيل في دورته السابعة المقامة من 28 أكتوبر إلى 26 نوفمبر



في إطار الجهود المبذولة لتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة تزامناً مع استهداف جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، أعلن "تحدي دبي للياقة" عن فتح باب التسجيل في دورته السابعة المقامة في الفترة من السبت 28 أكتوبر وحتى الأحد 26 نوفمبر ، متضمنةً مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المجانية التي تقام في عدة مواقع في المدينة.

ويسهم "تحدي دبي للياقة"، بشكل مباشر في دعم الجهود الرامية لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تقام هذا العام في الهواء الطلق مما يشجع المشاركين على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً خلال 30 يوماً، التزاماً بأهداف المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 لتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً، وسيكون بإمكان جميع المشاركين من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية مجاناً التي تشمل القرى، ومراكز اللياقة، والحصص التدريبية، والأنشطة الرياضية المختلفة وفعاليات المشاركة الجماعية.



دعم ورعاية

وبهذه المناسبة قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يواصل تحدي دبي للياقة، الذي ينطلق بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلهام المقيمين والزوار لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً، والالتزام بالوصول لمستقبل أكثر صحة. وعاماً بعد عام، يتطور تحدي دبي للياقة، ليصبح واحداً من أكبر فعاليات اللياقة البدنية في العالم، ويؤكد على التزام قيادتنا بالعمل على تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وفي دورة هذا العام، سنقدم مجموعة أكبر وأكثر شمولاً من أنشطة وفعاليات اللياقة البدنية، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين، وينصب تركيزنا الأساسي على تشجيع السكان أو الزوار على اختلاف أعمارهم ومستوى لياقتهم البدنية – على الخروج إلى الأماكن المفتوحة وممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً لمدة 30 يوماً".



نمو كبير

من جهته، قال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "هذا الحدث الرائد الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يجسد رؤية القيادة الرشيدة إلى المجتمع وحرصها على سعادته وحيويته وانسجام مكوناته كما يؤكد مكانة الرياضة في الحياة اليومية لمجتمعنا النشيط والصحي. وقد حققت هذه المبادرة الرائدة منذ إطلاقها نجاحات رائدة ونموًا كبيرًا، كما انتقل تأثيرها إلى خارج حدود الوطن، وامتد تأثرها على مدار العام وليس فقط 30 يومًا حيث أصبح الكثيرون من أفراد المجتمع حريصين على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل يومي في مختلف مناطق دبي، لما لمسوه فيها من فوائد عديدة على الصحة البدنية والنفسية وتعزيز العلاقة بين مكونات المجتمع. ونحن سعداء بتعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة لتنظيم هذا الحدث المميز للعام السابع".

من المتوقع أن تكون دورة العام 2023 من "تحدي دبي للياقة" هي الأكبر حتى منذ انطلاق المبادرة، وستضم ثلاث قرى للياقة البدنية لمدة ثلاثين يوماً. بما في ذلك عودة قرية "دي بي ورلد كايت بيتش" للياقة، المليئة بالأنشطة الرياضية في واحدة من أجمل المناطق الساحلية في دبي. ومركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية برعاية هيئة الطرق والمواصلات، والذي يوفر مسارات خاصة لركوب الدراجات، ذلك بالإضافة إلى "رن أند رايد سنترال" المقدم من مِراس، والذي سيكون بمثابة الوجهة المثالية للأندية والعلامات التجارية الكبرى، ومحبي الجري وركوب الدراجات الهوائية. ويوفر "تحدي دبي للياقة" 600 جلسة مجانية للياقة البدنية وأكثر من 400 ساعة من الأنشطة على مدار الشهر، تطل جميعها على معالم دبي الرائعة. وسيمكن المكان الجديد الباحثين عن حصص اللياقة البدنية من تحقيق أهدافهم خلال تحدي 30X30.

وسيضم "تحدي دبي للياقة" 26 مركزاً للياقة البدنية تنتشر في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك واحة دبي للسليكون، ومركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، وحتا، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ونادي ضباط شرطة دبي، والتي تقدم جميعها أنشطة رياضية وحصصاً تدريبية مجانية للياقة البدنية.

ويقام"تحدي دبي للدراجات الهوائية" برعاية دي بي ورلد (الأحد) 12 نوفمبر المقبل وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات، حيث سيوفر للعائلات وعشاق ركوب الدراجات الهوائية، تجربة لا تُنسى خلال مرورهم عبر معالم دبي الشهيرة على طول شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، كما سيعود "تحدي دبي للجري" برعاية ماي دبي ودعم "سن اند ساند سبورتس" إلى شارع الشيخ زايد، وسيختتم التحدي (الأحد) 26 نوفمبر، وسيوفر للعائلات والعدائين والمحترفين الفرصة ليكونوا جزءاً من أكبر سباق ترفيهي مجاني في العالم.

وقد شهدت دورة العام الماضي أرقام مشاركة قياسية، بأكثر من 34897 مشاركاً في "تحدي دبي للدراجات الهوائية"، و193 ألف مشارك في "تحدي دبي للجري". كما ستشهد دورة هذا العام فعالية كبرى جديدة وهي "تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً"، الذي يقام في منطقة حتا (السبت) 18 نوفمبر ، ويقدم يوماً حافلاً بالعديد من أنشطة اللياقة البدنية.

جدير بالذكر أن "تحدي دبي للياقة" تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، ودبي الجنوب، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى جانب الشركاء الداعمين: سن اند ساند سبورتس، وعيادات أفيف من مجموعة دي بي ورلد، وغرفة تجارة دبي، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات من e&، ومبادلة للرعاية الصحية، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات، وشمال القابضة – كايت بيتش، وإعمار، والشركاء الرسميين: مستشفيات وعيادات وصيدليات أستر، والشركة العربية للسيارات، وغرفة تجارة دبي، وسيغنا، وإمارات، وليبتون، وسيرو، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وبلدية دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ويمكن للجمهور التسجيل للمشاركة في الدورة السابعة من "تحدي دبي للياقة" عبر الموقع الإلكتروني