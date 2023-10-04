رئيس لجنة إمارة دبي: مشاركة جيدة في التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي



أكدت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الأول من التصويت المبكر في الإمارة شهد إقبالا جيدا من أعضاء الهيئة الانتخابية بمختلف فئاتهم العمرية من السيدات وكبار السن وأصحاب الهمم، وأن اللجنة حرصت على توفير المساعدة والإرشادات والشاشات لهم، لتسهيل مهمتهم وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسلاسة وبدون أية معيقات.

كما أكدت اللجنة أنها أنجزت كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين على مدار أيام التصويت، سواء المبكر أوالرئيس، ليتمكنوا من اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين سيمثلونهم تحت "القبة الزرقاء" في الفصل التشريعي الثامن عشر.

وقال سعادة عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن اللجنة جهّزت ثلاث مراكز انتخابية في الإمارة بالأنظمة والكوادر المؤهلة والإرشادات اللازمة التي تسهّل على أعضاء الهيئة الانتخابية ممارسة حقهم الانتخابي واختيار ممثليهم بكل يسر وسهولة، موضحا أن المراكز الثلاثة هي قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي، وقاعة أفراح حتا، ومجلس الخوانيج.

وأشاد المطيوعي بالآلية الجديدة للتصويت التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات في هذه الدورة، والتي تتميز باتباع نظام تصويت الهجين الذي يجمع ما بين التصويت عن بعد والتصويت في المراكز الانتخابية، الأمر الذي يسهّل على الناخبين ويتيح لهم أكثر من خيار في كيفية الإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن أنه يتيح للناخبين المتواجدين خارج الدولة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وقال: "انطلاقًا من مبدأ ترسيخ قيم المشاركة والتمكين السياسي، ندعو جميع الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة في صنع القرار واختيار المرشح الأنسب الذي يمثلهم.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات، قد فتحت اليوم، باب التصويت المبكر أمام المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والبالغ عددهم 398 ألفاً و879 ناخباً وناخبة، لاختيار 20 عضواً منتخباً من أصل 298 مرشحاً، حيث تستقبل تسعة مراكز اقتراع على مدار يومين، جموع الناخبين الراغبين في التصويت المبكر، على مستوى إمارات الدولة بنظام "التصويت الهجين"، إما حضورياً في مراكز الانتخاب أو "عن بعد" للناخبين الذين يُفضّلون التصويت الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجّه إلى مركز الانتخاب، فيما تم تخصيص يوم الجمعة المقبل لنظام "التصويت عن بعد" فقط، على أن يكون السبت المقبل هو يوم الانتخاب الرئيس.