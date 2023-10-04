أڤيڤا وكِنت تعزّزان تعاونهما لدعم الاستدامة في قطاع الطاقة العالمي

دبي – أصداف نيوز:

أعلنت أڤيڤا ، الرائدة عالميًا في البرمجيات الصناعية والتي تدعم التحول الرقمي والاستدامة، عن توقيع عقدين مع شركة كِنت Kent الهندسية في مجال النفط والغاز والطاقة منخفضة الكربون. وضمن الاتفاق المؤسسي بين الجانبين، تصبح حزمة أڤيڤا الكاملة من البرمجيات الهندسية السحابية المطورة الخيار الأول لمشاريع كِنت الرقمية المقبلة في قطاع الطاقة.

وتأتي الاتفاقية استكمالًا لمذكرة التفاهم الاستراتيجية التي وقعتها الشركتان في مايو 2022، حيث يتضمن العقد المؤسسي قيام شركة كِنت بتوحيد عملياتها الهندسية والإنشائية بناءً على منتجات أڤيڤا. أما اتفاق AVEVA Flex فيدعم تحسين إمكانات التعاون والعمل التشاركي ضمن فريق كنت العالمي بينما يعزز شفافية ونزاهة البيانات وتنفيذ المشاريع للعملاء في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة. وبفضل حلول EPC4.0 و التوأمة الرقمية من أڤيڤا، يمكن للعملاء تنفيذ الأصول الرأسمالية ضمن الميزانية والوقت المحددين.

وبموجب الاتفاقية الثانية، أصبحت كِنت الآن شركة معتمدة لتكامل النظم من أڤيڤا ، وستتمكن من تطبيق برمجيات أڤيڤا للهندسة والعمليات التشغيلية لأهم العاملين في قطاع الطاقة. ومن الجدير بالذكر أن كلًا من أڤيڤا وكنت نفذتا العام الماضي مشروعين ناجحين للتوأمة الرقمية، لتعمل الاتفاقية الجديدة لتكامل النظم على تعزيز المكاسب التي يمكن تحقيقها في الشركات الأخرى.

وأضاف جيلي أن الاتفاقيات الجديدة تعدّ شهادة على خبرات أڤيڤا المتكاملة في دعم المشاريع عبر كافة مراحل دورة حياتها، وقال:“في ظل النجاحات التي حققناها مؤخرًا بفضل برمجيات التوأمة الرقمية من أڤيڤا، إلى جانب خبرتها الواسعة وسياستها المرنة في الترخيص، فإننا واثقون من قدرتنا على دعم الشركات الأخرى في قطاع الطاقة لتتمكن من تحقيق أهدافها للتحول الرقمي انطلاقًا من دورنا الجديد كأحد شركاء أڤيڤا المعتمدين لتكامل النظم.”

التحوّل الرقمي يحسن مخرجات المشاريع والاستدامة

ستسهم الاتفاقية في إغلاق فجوة كبيرة في السوق، ففي القطاع الصناعي، شهدت 60% من المشاريع الرأسمالية في مجال النفط والغاز بقيمة 1 مليار دولار أو أكثر تأخيرًا في مواعيد التنفيذ، بينما واجهت 38% منها تجاوز التكلفة المحددة، وذلك بحسب تحليل أجرته شركة إيرنست آند يونغ الاستشارية عام 2019. تنشأ تلك التأخيرات والتجاوزات عن تحديات متنوعة منها التعارض بين أولويات تنفيذ المشروع، أو المشاكل في اعتمادية البيانات، وعدم توفر الشفافية والتحكم خلال دورة حياة المشروع.

وبينما تتطلع الشركات في قطاع الطاقة لتلبية مستهدفات الانبعاث الصفري، فإنها تحصد مزايا التقنيات الرقمية لتحسين تصاميم المشاريع الرأسمالية والعمليات التشغيلية فيها وتقليل مخاطرها من أجل تعزيز إدارة الإنشاءات والمواد وضمان إمكانية تتبع الانبعاثات.

وتدعم الشراكة بين أڤيڤا وكِنت تلك الأهداف التي تتطور باستمرار، إذ ستقدم أڤيڤا الدعم للعملاء في قطاع الطاقة بمساعدة كِنت، ليتمكنوا من الاستفادة من الأفضليات التنافسية المترتبة على الاستدامة. ويمكن تصميم المصانع الجديدة والقائمة بشكل يناسب عالم صافي الانبعاث الصفري، فيما يستطيع العملاء فهم أثر الكربون المترتب على كل قرار في هندسة العمليات. وبهذا أصبح بالإمكان ضمان تنفيذ المشاريع الرأسمالية ضمن الميزانية والوقت المقررين لهما، ورفع الكفاءة الهندسية بواقع 30% بفضل تحسين الشفافية ودعم عملية صنع القرارات بالبيانات الموثوقة.

وهنا يضمن نموذج التوأمة الرقمية التعاون السلس عبر سلسلة القيمة بأكملها، كما إن وجود مصدر موحد للبيانات الهندسية الآنيّة في كل من المقرّ والبنية السحابية يمكّن فرق العمل من اتخاذ قرارات أفضل حول العمليات والمعدات بما يتجاوز تنفيذ المشاريع الرأسمالية لإيجاد تدفقات جديدة للإيرادات وبالتالي تحقيق الابتكار في التشغيل.