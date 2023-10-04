كافد بالتعاون مع SSH يعتمد المخطط الجديد للسينما والمنطقة الترفيهية بمركز الملك عبد الله المالي

الرياض – أصداف نيوز:

أبرمت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي في المملكة العربية السعودية (KAFD DMC) شراكة جديدة مع شركة SSH الرائدة في مجال الاستشارات المعمارية والهندسية في خطوة جديدة لتعزيز رؤية كافد كوجهة رئيسية للأعمال وتحسين نمط الحياة في الرياض، حيث تُقدم SSH خدماتها الاستشارية في مجال الهندسة المعمارية والتصاميم الهندسية والشاملة في التخصصات المتعددة. ومن المقرر أن تعمل شركة SSH من خلال هذه الشراكة على العديد من المشاريع في مركز الملك عبد الله المالي“كافد”، مع تقديم الاستشارات والتصاميم الهندسية لمجموعة من الفنادق، والمواقع السكنية، ووحدات البيع بالتجزئة، ومنافذ الطعام والمشروبات، ومواقف السيارات والمرافق الترفيهية، بما في ذلك دور السينما المتعددة.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تُواصل تقديم فرص هائلة للصناعة داخل المملكة، حيث تعمل على تعزيز فرقها وعملياتها، والتأكيد على أهمية هذا السوق باعتباره عملاً أساسيًا مستدامًا، وهو ما أدى إلى زيادة الاستثمار والالتزام بدعم العملاء في تقديم برامج عملهم الملهمة، ولعب دور فعال في تحقيق رؤية المملكة 2030.

يقع مركز الملك عبد الله المالي“كافد” في قلب العاصمة الرياض ويمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، ويضم“كافد” 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المُختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، والمصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة الأفراد في المجتمعات الحضرية على مختلف المستويات المعيشية والمهنية والترفيهية. ويمثل المركز بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED).

يتبنى“كافد” مفهوم“مدينة 10 دقائق”، وذلك من خلال خلق بيئة حضرية يمكن من خلالها الوصول لجميع الخدمات الأساسية سيراً على الأقدام في 10 دقائق من البيت والعمل، وذلك بفضل حلول الملاحة الآمنة والذكية والمستدامة الموجودة بالمركز بما في ذلك دراجات السكوتر الهوائية وخدمات سيارات النقل الخاصة، حيث يعمل نظام الملاحة بالمركز على الاستفادة من دمج المعلومات الخاصة بالبنى التحتية والمركبات والمستخدمين لتسهيل حركة التنقل.

كما تشمل البنى التحتية اللوجستية منظومة تنقّل تضم أكثر من 40 جسرًا متصلًا في كافد يربط المباني بعضها ببعض، وهوما يوفر للزوار والمقيمين تجربة تنقل سهلة ومريحة، والتي سيتم إثراءها بشكل أكبر مع إطلاق خدمة القطار الكهربائي المعلق بطول 3.5 كلم في السنوات القادمة، والذي سيربط كافة مناطق المركز بأكملها معًا.