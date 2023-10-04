خريف ظفار يشهد قفزة في عدد الزوار وتوقعات عالمية بالمزيد

ظفار – أصداف نيوز:

حقق موسم خريف ظفار طفرة في فعالياته التي تنوعت بين الترفيهية والثقافية، والفنية، وغيرها، ما أدى إلى تحقيق قفزة بأكثر من 16% في عدد زائري الموسم السياحي في سلطنة عمان، بفضل استعدادات وزارة التراث والسياحة السابقة على الموسم.

بلغ عدد زوار خريف ظفار 740 ألف زائر في الفترة بين 21 يونيو إلى 15 أغسطس بزيادة 16.3% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ جذب الموسم 636 ألف زائر في 2022.

ونجحت ظفار في زيادة زوارها من مجلس التعاون الخليجي بنحو 17% في الفترة بين 21 يونيو و15 أغسطس إلى حوالي 126 ألف زائر مقارتة بنحو 108 آلاف زائر في الفترة مقابلة من السنة الماضية.

استعدادات الوزارة

بدأت وزارة التراث والسياحة استعداداتها المكثفة مبكرًا وفق خطط لافتتاح المشروعات الجديدة وتطوير فعاليات الموسم لتشمل الفعاليات الفنية والتراثية والترفيهية والمعارض التي جذبت الكثير من السائحين المهتمين بالعطور والشوكولاتة وغيرها مما تميز به الموسم هذا العام.

انتهت الوزارة ، مطلع شهر مايو الماضي من 4 مشاريع سياحية في محافظة ظفار من شأنها تحويلها إلى وجهة سياحية طوال العام، وذلك بالشراكة مع بلدية ظفار وشركة عمران، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ أكثر من 3 ملايين ريال عماني شملت تطوير الواجهة البحرية لشاطئ المغسيل ومشروع إطلالة حمرير ووادي دربات وحدائق اتين وعين جرزيز.

وتعمل وزارة التراث والسياحة على استغلال وتطوير المواقع الطبيعية في محافظة ظفار لتشكل رافدًا سياحيًا واقتصاديًا خلال المواسم السياحية المختلفة خاصة موسمي الخريف والصرب، بحسب قول خالد بن عبدالله العبري، مدير عام المديرية العامة للتراث والسياحة بالمحافظة.



معدلات إنجاز عالية

وعلى إثر ذلك، أكد مدير مكتب رؤية عمان 2040 بوزارة التراث والسياحة أن قطاعي التراث والسياحة في سلطنة عمان حققا معدلات إنجاز عالية في الخطط السنوية للوزارة، والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية (عمان 2040)، حيث بلغ حجم الاستثمارات المخطط لها والجاري العمل عليها 2.7 مليار ريال عماني لغاية عام 2025 منها قرابة 2.3 مليار تم تصنيفها كاستثمارات مؤكدة وفقا للبرنامج الاستثماري التابع لوزارة التراث والسياحة.

يشار إلى أن رؤية عمان 2040 تتضمن مستهدفات في القطاع السياحي تتمثل في جلب الاستثمار والاستدامة المالية وإسهام القطاع في سوق العمل، وقد تم خلال الربع الأول من هذا العام اعتماد العديد من المؤشرات والمستهدفات لقطاعي التراث والسياحة مثل قيمة الاستثمارات المستهدفة والبالغة 3 مليارات ريال عماني للفترة من 2021 ـ 2025 ورفع عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025 بالإضافة إلى رفع قيمة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 920 مليون ريال عماني بحلول عام 2025 بما يمثل 2.75% إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي.

بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في عام 2021 نحو 2.4% وذلك وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

يذكر أن (بي إم أي) التابعة لوكالة فيتش للأبحاث الاقتصادية توقعت، في تقرير، ارتفاع عدد السياح القادمين إلى سلطنة عمان في عام 2023 إلى 3.5 مليون سائح، بزيادة سنوية 20.8%.

وسجلت سلطنة عمان زيادة بنسبة 126.7% في الرحلات الدولية الجوية القادمة خلال الفترة من بداية يناير 2023 وحتى 25 يونيو 2023، بحسب تقرير صادر عن شركة (فورورد كيز) الرائدة عالميًا في مجال بيانات وتحليلات السفر.