خريف ظفار يشهد قفزة في عدد الزوار وتوقعات عالمية بالمزيد

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- Asdaf News)
ظفار – أصداف نيوز:
حقق موسم خريف ظفار طفرة في فعالياته التي تنوعت بين الترفيهية والثقافية، والفنية، وغيرها، ما أدى إلى تحقيق قفزة بأكثر من 16% في عدد زائري الموسم السياحي في سلطنة عمان، بفضل استعدادات وزارة التراث والسياحة السابقة على الموسم.
بلغ عدد زوار خريف ظفار 740 ألف زائر في الفترة بين 21 يونيو إلى 15 أغسطس بزيادة 16.3% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ جذب الموسم 636 ألف زائر في 2022.
ونجحت ظفار في زيادة زوارها من مجلس التعاون الخليجي بنحو 17% في الفترة بين 21 يونيو و15 أغسطس إلى حوالي 126 ألف زائر مقارتة بنحو 108 آلاف زائر في الفترة مقابلة من السنة الماضية.
استعدادات الوزارة
بدأت وزارة التراث والسياحة استعداداتها المكثفة مبكرًا وفق خطط لافتتاح المشروعات الجديدة وتطوير فعاليات الموسم لتشمل الفعاليات الفنية والتراثية والترفيهية والمعارض التي جذبت الكثير من السائحين المهتمين بالعطور والشوكولاتة وغيرها مما تميز به الموسم هذا العام.
انتهت الوزارة ، مطلع شهر مايو الماضي من 4 مشاريع سياحية في محافظة ظفار من شأنها تحويلها إلى وجهة سياحية طوال العام، وذلك بالشراكة مع بلدية ظفار وشركة عمران، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ أكثر من 3 ملايين ريال عماني شملت تطوير الواجهة البحرية لشاطئ المغسيل ومشروع إطلالة حمرير ووادي دربات وحدائق اتين وعين جرزيز.
وتعمل وزارة التراث والسياحة على استغلال وتطوير المواقع الطبيعية في محافظة ظفار لتشكل رافدًا سياحيًا واقتصاديًا خلال المواسم السياحية المختلفة خاصة موسمي الخريف والصرب، بحسب قول خالد بن عبدالله العبري، مدير عام المديرية العامة للتراث والسياحة بالمحافظة.
معدلات إنجاز عالية
وعلى إثر ذلك، أكد مدير مكتب رؤية عمان 2040 بوزارة التراث والسياحة أن قطاعي التراث والسياحة في سلطنة عمان حققا معدلات إنجاز عالية في الخطط السنوية للوزارة، والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية (عمان 2040)، حيث بلغ حجم الاستثمارات المخطط لها والجاري العمل عليها 2.7 مليار ريال عماني لغاية عام 2025 منها قرابة 2.3 مليار تم تصنيفها كاستثمارات مؤكدة وفقا للبرنامج الاستثماري التابع لوزارة التراث والسياحة.
يشار إلى أن رؤية عمان 2040 تتضمن مستهدفات في القطاع السياحي تتمثل في جلب الاستثمار والاستدامة المالية وإسهام القطاع في سوق العمل، وقد تم خلال الربع الأول من هذا العام اعتماد العديد من المؤشرات والمستهدفات لقطاعي التراث والسياحة مثل قيمة الاستثمارات المستهدفة والبالغة 3 مليارات ريال عماني للفترة من 2021 ـ 2025 ورفع عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025 بالإضافة إلى رفع قيمة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 920 مليون ريال عماني بحلول عام 2025 بما يمثل 2.75% إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي.
بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في عام 2021 نحو 2.4% وذلك وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
يذكر أن (بي إم أي) التابعة لوكالة فيتش للأبحاث الاقتصادية توقعت، في تقرير، ارتفاع عدد السياح القادمين إلى سلطنة عمان في عام 2023 إلى 3.5 مليون سائح، بزيادة سنوية 20.8%.
وسجلت سلطنة عمان زيادة بنسبة 126.7% في الرحلات الدولية الجوية القادمة خلال الفترة من بداية يناير 2023 وحتى 25 يونيو 2023، بحسب تقرير صادر عن شركة (فورورد كيز) الرائدة عالميًا في مجال بيانات وتحليلات السفر.
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