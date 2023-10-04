سعر النحاس يهبط دون 8000 دولار لأول مرة منذ مايو

هوت أسعار النحاس بعد أن دفعت الإشارات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التصنيع الضعيفة في الاقتصادات الكبرى إلى تراجع التوقعات بشأن الطلب.

تداول المعدن الصناعي دون مستوى 8 آلاف دولار للطن في بورصة المعادن بلندن أمس للمرة الأولى منذ أواخر مايو، حيث دفعت المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول إلى عدم الرغبة في المخاطرة بالأسواق المالية العالمية. تعززت المخاوف من خلال زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة، والتي أظهرت متانة سوق العمل.

سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الضغط على التجار وشركات التصنيع ذات رأس المال الكثيف، مما يخلق حافزاً لاستنفاد المخزونات أو تفريغ إمدادات المعادن في السوق الفورية لتقليص تكاليف التمويل. التوقعات باستمرار تشدد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على نحو أكثر من البنوك المركزية الأخرى أسهمت في تعزيز قوة الدولار، مما جعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين بعملات أخرى.

تتضح الأدلة على هذه الضغوط التجارية في بورصة المعادن بلندن، حيث وصل الفارق بين العقود النقدية والعقود الآجلة لثلاثة أشهر يوم الاثنين إلى أوسع مستوى منذ عام 2000، في إشارة إلى أن العرض الفوري يفوق الطلب.

كذلك تزامن تراجع النحاس مع انخفاض حادّ في نشاط التصنيع بالاقتصادات الصناعية الرئيسية. انكمش مقياس نشاط المصانع الأمريكية في سبتمبر، بينما انخفض التصنيع بشكل رئيسي في جميع أنحاء آسيا.

كان هناك أيضاً توسع مطرد في مخزونات بورصة المعادن في لندن. شهدت المخزونات المستخرجة تقييداً شديداً في السنوات الأخيرة، ولا تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً، ولكن الزيادة هي علامة على نمو العرض حالياً قبل الطلب في السوق الفورية.