«سي إي أو وورلد»: «أبوظبي الأول» ضمن أكبر 100 بنك 2023

نال «بنك أبوظبي الأول» المركز الـ100 على مستوى العالم من ناحية حجم الأصول، بحسب القائمة الصادرة عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

ورتبت «سي إي أو وورلد» بنوك العالم كافة في القائمة، استناداً إلى مجمل قيمة الأصول المملوكة لكل بنك، حتى الأول من أكتوبر الجاري. وبحسب القائمة، بلغت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لــ«بنك أبوظبي الأول» 302.22 مليار دولار.

وكانت المراكز الأربعة الأولى في القائمة من نصيب أربعة بنوك صينية، وهي على الترتيب: «البنك الصناعي والتجاري الصيني»، و«بنك الإنشاء الصيني»، و«البنك الزراعي الصيني»، و«بنك الصين»، وبلغت القيم الإجمالية للأصول المملوكة لكل منها على الترتيب: 5.742 تريليونات دولار، 5.016 تريليونات دولار، 4.919 تريليونات دولار، و 4.192 تريليونات دولار.

وكان بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأمريكي أول بنك غير صيني في القائمة، فنال المركز الخامس، وبلغت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة له 3.665 تريليونات دولار.