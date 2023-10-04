مجموعة موانئ دبي العالمية تؤسس محطة حاويات جديدة في جاوة الشرقية باندونيسيا

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية، ومجموعة ماسبيون الإندونيسية الرائدة، عن بدء عملية بناء محطة حاويات جديدة في جريسيك، جاوة الشرقية في أندونيسيا. وستعزز هذه المحطة ذات المعايير العالمية مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية رئيسية وتربط المشاريع الإندونيسية بالمتعاملين في المنطقة وحول العالم.

وقد أقيم حفل وضع حجر الأساس للمحطة في 2 أكتوبر 2023، بحضور سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عليم ماركوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماسبيون، بحضور السيد بودي كاريا سومادي. وزير النقل في جمهورية إندونيسيا والسيد سبتيان هاريو سيتو، نائب الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في أندونيسيا.

وتؤكد الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة موانئ دبي العالمية ومجموعة ماسبيون، التزام المجموعة بتعزيز البنية التحتية والقدرة الاستيعابية في جاوة الشرقية وتسهيل حركة التجارة في المنطقة. كما ستقوم شركة المشروع المشترك، "دي بي ورلد ماسبيون شرق جاوة"، بتشغيل محطة حاويات دولية حديثة بقدرة تصميمية تصل إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية، ما يرفع الكفاءة والتميز التشغيلي في إندونيسيا. وكجزء من هدف مجموعة موانئ دبي العالمية المتمثل في تقديم حلول سلاسل التوريد المتكاملة، سيعمل المشروع المشترك على تطوير مجمع صناعي ولوجستي متكامل، بجوار محطة الحاويات، بمساحة أولية تبلغ 110 هكتارات مع إمكانية التوسع مستقبلاً.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": نتوقع إمكانات كبيرة في إندونيسيا كمركز رئيسي للتجارة العالمية، ونأمل أن نحقق المزيد من النمو في المنطقة من خلال شراكات واستثمارات هادفة توفر الفرص من خلال المزيد من الشراكات والاستثمارات والربط التجاري للشركات والمجتمعات المحلية. ستعمل شراكتنا مع مجموعة ماسبيون على بناء بنية تحتية جديدة في جريسيك ما سيعزز مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية ولوجستية رئيسية، كما ستكون أساس استراتيجيتنا لتوسيع شبكة الموانئ والخدمات اللوجستية العالمية لدينا لتزويد عملائنا بحلول متكاملة وتعزيز مرونة سلاسل التزويد".

وقال الدكتور عليم ماركوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماسبيون: "تتطابق رؤية مجموعة ماسبيون مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية ونحن ملتزمون بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في إندونيسيا وتسخير فرص الاستثمار بما يدعم النمو المالي للبلاد. كما يمثل هذا المشروع عزم المجموعتين بدعم من الحكومة، على الاستفادة من مواردنا وقدراتنا، بهدف التطوير المشترك للبنية التحتية في جاوة الشرقية وتماشياً مع رؤية الرئيس جوكو ويدودو لتسريع النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيته "الجيل الذهبي لإندونيسيا 2045". إننا نتطلع بكل اهتمام إلى آفاق هذا المشروع وعوائده الاقتصادية على المدى الطويل".