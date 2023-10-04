مبيعات المنازل الفاخرة في دبي تواصل تحطيم الأرقام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت مبيعات المنازل الفاخرة، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أو تزيد في دبي، ارتفاعها في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 1.6 مليار دولار.
وبينت تقارير اليوم الأربعاء، أن القيمة الإجمالية للمبيعات بلغت تقريباً 5 مليارات دولار بين يناير وسبتمبر من هذا العام.
وتسعى دبي لاجتذاب الأفراد ورؤوس الأموال لدفع عجلة النمو طويل الأمد في إطار نموذج اقتصادي يركز على الاستثمار العقاري والسياحة وتدفق رأس المال الأجنبي. سكاي نيوز
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