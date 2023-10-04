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مبيعات المنازل الفاخرة في دبي تواصل تحطيم الأرقام

10/4/2023 9:21:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت مبيعات المنازل الفاخرة، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أو تزيد في دبي، ارتفاعها في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 1.6 مليار دولار.
وبينت تقارير اليوم الأربعاء، أن القيمة الإجمالية للمبيعات بلغت تقريباً 5 مليارات دولار بين يناير وسبتمبر من هذا العام.


وتسعى دبي لاجتذاب الأفراد ورؤوس الأموال لدفع عجلة النمو طويل الأمد في إطار نموذج اقتصادي يركز على الاستثمار العقاري والسياحة وتدفق رأس المال الأجنبي. سكاي نيوز


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