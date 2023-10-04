مصممة أزياء: الأثواب التراثية تمثل وجودية وهوية كل مجتمع

MENAFN - Amman Net) بدأت مصممة الأزياء أسماء بني عيسى تتعلق بالأزياء التراثية منذ صغرها، حيث أنها كانت ناشطة في النشاطات اللامنهجية في المدرسة وعلى مستوى اللواء والمحافظة والمملكة، بسبب تميزها بالخطابة والشعر والمطالعة، فعندما كانت تمثل جهة معينة أو عريفة حفل كانت ترتدي اللباس التراثي مع الشماغ على طريقة الأجداد قديما.

وقالت في حديث لـ راديو البلد أن سبب اهتمامها بالموضوع قرائتها مقال في جريدة عكاظ السعودية الذي كان مضمونه أن ملايين من الدولارات تنفق سنويا لإستيراد الأزياء التراثية من خارج المملكة، وذلك يدل على حاجة الشعوب العربية إلى الاعتزاز بالهوية العربية، فكان التحول في هذا الجانب أنها أصبحت تريد الاستثمار في الأزياء المستوحاة من الهوية العربية والأردنية، موضحة أن اللباس التراثي لا يتم التلاعب في عناصره لأنه يفقد هويته أما التصاميم المستوحاة من التراث فيجب تطويرها.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي أن دخول التطوير على الأثواب التراثية جعلها أجمل فأصبح هناك إقبال ورغبة من جميع الفئات العمرية بارتدائها، مضيفا بأن للمواسم دور كبير في زيادة إقبال الناس على شرائها كمواسم رمضان والأفراح.

وتابعت بني عيسى بأنه أصبح هنالك تطور كبير شهدته صناعة الأزياء التراثية في عالم التصاميم المستوحاة من التراث، وظهور العديد من الأسماء اللامعة على مستوى العالم العربي، حيث وصلت الأردن إلى مرحلة تصدير التصاميم التراثية الأردنية لكنه لم يصل إلى التنافسية التي وصل لها القفطان المغربي والساري الهندي.

وتحدث القواسمي عن إمكانية زيادة التصدير إلى الخارج بأن الصناعة تحتاج إلى عناية ودعم، ولكن عملية التحديث والتطوير على هذه الأثواب من الممكن أن يزيد من عملية تصديرها للخارج.

وقالت بني عيسى بإن هناك دور على الوزارات كوزارة الثقافة ووزارة الخارجية تحديدا من خلال سفاراتها ليتم تصدير التراث الأردني إلى الخارج، متمنية من كل من يشغل منصبا أن يحمل الأردن في قلبه وفكره لأنه بذلك يسوق لبلده اقتصاديا واجتماعيا.

وأشارت بني عيسى إلى أن الاقتصاد يقوى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من المشاريع الكبيرة، تحديدا المشاريع التي تعتمد على الأيدي العاملة المحلية بدلا من الإستيراد من الخارج، وأن النجاح الفعلي عندما يكون المنتج مصنوع بأيدي أردنية.

وذكرت المصممة أسماء خلال حديثها أنه كان لمواقع التواصل الاجتماعي إسهام كبير، حيث أن الناس أصبحت تريد عكس هوية بلدها عن طريق هذه الملابس وتسويقها بطريقة راقية، وكان الانفتاح الأكبر في هذا العام تحديدا من خلال حنة الأميرة إيمان واعتبار هذه الحركة ذكية لفتحها أبواب كثيرة وزيادتها لحجم الطلب من الخليج العربي وأميركا وكندا.

وأضافت بني عيسى بأن التراث يشكل البعد الوجودي لأي مجتمع مهما كانت المجتمعات متقاربة من بعضها البعض فهناك خصوصية تمثل وجودية وهوية كل مجتمع بشكل متفرد.

وختمت بأنها تتمنى من وزارة الثقافة إقامة مهرجان سنوي لعرض تصاميم مصممات أردنيات من شمال الأردن إلى جنوبها، بحيث يكون هذا المهرجان تسويقي فهذه التصاميم يجب أن تصل إلى العالمية، وأن لا يكون الموضوع بناء على المعرفة الشخصية بالمصمم وإنما بناء على دراسات مهنية وأن يكون هناك تنافسية شريفة في التمثيل والحضور.