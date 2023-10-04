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الأمير مرعد يلتقي السفيرة الأميركية لدى المملكة

10/4/2023 9:21:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة يائل لمبرت.
وبحث سموه مع لمبرت أوجه التعاون بين المجلس والحكومة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتعاون الدولي USAID، ومشاريعها المنفذة في الأردن.
وعرض سموه، خلال اللقاء، لواقع الإعاقة في الأردن وما يتم تحقيقه من إنجازات وتحديات تواجه تحقيق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.

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