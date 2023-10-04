الأمير مرعد يلتقي السفيرة الأميركية لدى المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة يائل لمبرت.
وبحث سموه مع لمبرت أوجه التعاون بين المجلس والحكومة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتعاون الدولي USAID، ومشاريعها المنفذة في الأردن.
وعرض سموه، خلال اللقاء، لواقع الإعاقة في الأردن وما يتم تحقيقه من إنجازات وتحديات تواجه تحقيق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.
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