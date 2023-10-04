حوارية في الطفيلة عن أهمية التصدي لإطلاق العيارات النارية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب الطفيلة، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية حول التصدي لإطلاق النارية في المناسبات والأفراح، بمشاركة القطاع الشبابي وأعضاء المجلس التنفيذي، والمجتمع المحلي.
وجرى خلال الحوارية التي رعى فعالياتها محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، إطلاق مبادرة توقيع وثيقة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة الداخلية.
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