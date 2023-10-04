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حوارية في الطفيلة عن أهمية التصدي لإطلاق العيارات النارية

10/4/2023 9:21:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب الطفيلة، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية حول التصدي لإطلاق النارية في المناسبات والأفراح، بمشاركة القطاع الشبابي وأعضاء المجلس التنفيذي، والمجتمع المحلي.
وجرى خلال الحوارية التي رعى فعالياتها محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، إطلاق مبادرة توقيع وثيقة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة الداخلية.

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