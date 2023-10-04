Wednesday, 04 October 2023 06:15 GMT

الجزائر تتجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر

10/4/2023 9:21:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه الجزائر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر، لاسيما وأن الجزائر تمتلك 14 محطة للتحلية، و 5 محطات أخرى طور الإنجاز.


وقال مدير التطوير في مجمع "سوناطراك الجزائري للطاقة" سفيان زعميش:" إن الهيدروجين الأخضر سيصنع في محطات تحلية مياه البحر حسب مبدأ التحليل الكهربائي، الذي يفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء".


وأوضح زعميش، أن الهيدروجين سيسترجع على شكل غاز، ويستعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه خلال عملية تحلية مياه البحر تذهب 45% إلى التزويد بمياه الشرب، فيما يتم صرف 55% الباقية في البحر بعد معالجتها، وفقاً للمعايير الدولية. روسيا اليوم


MENAFN04102023000208011052ID1107188257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث