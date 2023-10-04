الجزائر تتجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه الجزائر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر، لاسيما وأن الجزائر تمتلك 14 محطة للتحلية، و 5 محطات أخرى طور الإنجاز.
وقال مدير التطوير في مجمع "سوناطراك الجزائري للطاقة" سفيان زعميش:" إن الهيدروجين الأخضر سيصنع في محطات تحلية مياه البحر حسب مبدأ التحليل الكهربائي، الذي يفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء".
وأوضح زعميش، أن الهيدروجين سيسترجع على شكل غاز، ويستعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه خلال عملية تحلية مياه البحر تذهب 45% إلى التزويد بمياه الشرب، فيما يتم صرف 55% الباقية في البحر بعد معالجتها، وفقاً للمعايير الدولية. روسيا اليوم
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