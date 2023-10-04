الجزائر تتجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه الجزائر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر، لاسيما وأن الجزائر تمتلك 14 محطة للتحلية، و 5 محطات أخرى طور الإنجاز.



وقال مدير التطوير في مجمع "سوناطراك الجزائري للطاقة" سفيان زعميش:" إن الهيدروجين الأخضر سيصنع في محطات تحلية مياه البحر حسب مبدأ التحليل الكهربائي، الذي يفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء".



وأوضح زعميش، أن الهيدروجين سيسترجع على شكل غاز، ويستعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه خلال عملية تحلية مياه البحر تذهب 45% إلى التزويد بمياه الشرب، فيما يتم صرف 55% الباقية في البحر بعد معالجتها، وفقاً للمعايير الدولية. روسيا اليوم

