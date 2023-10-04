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الديمقراطية النيابية تُرشح أبو حسان لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب

10/4/2023 9:21:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت كتلة التيار الديمقراطي النيابية، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أيمن المجالي، تم خلاله التباحث والتشاور حول انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية في الدورة العادية المُقبلة لمجلس النواب التاسع عشر.
وقررت الكتلة، ترشيح النائب خالد أبو حسان لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب عبيد ياسين لموقع النائب الثاني للرئيس.
وأكد المجالي حرص الكتلة على توحيد الجهود النيابية والنهوض بالعمل البرلماني بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، مشيرا إلى أن الكتلة وحفاظا على تماسك المجلس، فإنها منفتحة على أي تفاهمات مع الكتل الأخرى بشأن انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية.
كما قررت الكتلة، بحسب المجالي، عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لتحديد موقف الكتلة من انتخابات مقعد رئاسة المجلس.
وحضر الاجتماع النواب: خالد أبو حسان ومحمد الشطناوي ومحمد الغويري وبلال المومني واسامة القوابعة ومحمود الفرجات وآمال الشقران.




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