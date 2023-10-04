Wednesday, 04 October 2023 06:14 GMT

خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن

10/4/2023 9:21:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب محليا 20 قرشا، في التسعيرة الثانية، اليوم الأربعاء، الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

وأصبح سعر غرام الذهب عيار 21، 37.4 دينارا لجهة البيع، و35.9 لجهة الشراء.

وتاليا التسعيرة:




MENAFN04102023000208011052ID1107188254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث