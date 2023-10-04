خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن

خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن
التاريخ
10/4/2023 9:21:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب محليا 20 قرشا، في التسعيرة الثانية، اليوم الأربعاء، الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.
وأصبح سعر غرام الذهب عيار 21، 37.4 دينارا لجهة البيع، و35.9 لجهة الشراء.
وتاليا التسعيرة:
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