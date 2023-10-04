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زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الفلبين

10/4/2023 9:21:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، شمال الفلبين، وفق ما أعلنت السلطات.


ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية عن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل قوله، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاغايان.


الزلزال الذي كان مركزه على بعد 22 كيلومترا شمال غرب جزيرة دالوبيري، ضرب المنطقة حوالي الساعة (03:35 ت.غ).


ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.

RT

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