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برشلونة يراهن على صفقة برازيلية

10/4/2023 9:21:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يسعى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، للحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في الدوري البرازيلي.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يخطط ديكو للرهان بكل شيء للحصول على توقيع جابرييل موسكاردو، لاعب وسط كورينثيانز، في الصيف المقبل.
ويدرك برشلونة أنه مجبر على منافسة عمالقة أوروبا في دوري الأبطال، رغم أن لديه موارد مالية محدودة، لذا يحاول التحرك بذكاء وحسم الصفقات المميزة مبكرا، على شاكلة ما حدث مع فيتور روكي، الذي تعاقد مع البارسا في الصيف، لكنه سيأتي في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأشارت إلى أن ديكو يرى أن موسكاردو هو الخيار المثالي للاعب الوسط الذي يبحث عنه برشلونة، حيث يجيد اللعب أمام خط الدفاع، ولديه جودة فنية مميزة.
وأوضحت أن برشلونة يحتاج بشدة لإضافة لاعب جديد أمام الدفاع إلى قائمته، لكنه سيواجه منافسة شرسة على الصفقة من تشيلسي.
وكشفت "سبورت" أن ديكو سبق وأن حاول نقل موسكاردو إلى برشلونة في نهاية الموسم الماضي، حتى قبل أن يتولى مهام المدير الرياضي للنادي الكتالوني.
ويرى برشلونة أن الانتظار، سيؤدي إلى ارتفاع سعر اللاعب خلال أشهر قليلة، لذا يدرك ديكو أن الصفقة إما أن تحسم قريبا أو لن يستطيع البارسا المنافسة عليها.

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