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تقرير الوظائف الأمريكية يقلب التوقعات ويقلّل من احتمالات رفع الفائدة

10/4/2023 9:21:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جاء تقرير الوظائف الأمريكية بالقطاع الخاص غير الزراعي، التي صدرت اليوم، سلبية وأقل من توقعات الخبراء.
وبيّن التقرير، أن المستويات جاءت أقل من ما كانت مسجلة في القراءة السابقة، لتحفز الفيدرالي نحو إنهاء سياسة التشديد النقدي الفترة القادمة والابتعاد عن رفع الفائدة من جديد.
وفور صدور التقرير انعكس مؤشر الدولار صوب الهبوط، فيما ارتفع الذهب بعدما كان متراجعاً.
وتزيد أهمية تقرير التوظيف لأنه يعطي لمحة عامة عن خطوة الفيدرالي الأمريكي في الاجتماعات القادمة، حيث إنه إذا جاءت بيانات التوظيف إيجابية يحفز ذلك الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي، والعكس صحيح، إذا جاءت البيانات سلبية قد يحفز ذلك الفيدرالي نحو التهدئة باعتبارها علامة على تباطؤ الاقتصاد.




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