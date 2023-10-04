تقرير الوظائف الأمريكية يقلب التوقعات ويقلّل من احتمالات رفع الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جاء تقرير الوظائف الأمريكية بالقطاع الخاص غير الزراعي، التي صدرت اليوم، سلبية وأقل من توقعات الخبراء.
وبيّن التقرير، أن المستويات جاءت أقل من ما كانت مسجلة في القراءة السابقة، لتحفز الفيدرالي نحو إنهاء سياسة التشديد النقدي الفترة القادمة والابتعاد عن رفع الفائدة من جديد.
وفور صدور التقرير انعكس مؤشر الدولار صوب الهبوط، فيما ارتفع الذهب بعدما كان متراجعاً.
وتزيد أهمية تقرير التوظيف لأنه يعطي لمحة عامة عن خطوة الفيدرالي الأمريكي في الاجتماعات القادمة، حيث إنه إذا جاءت بيانات التوظيف إيجابية يحفز ذلك الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي، والعكس صحيح، إذا جاءت البيانات سلبية قد يحفز ذلك الفيدرالي نحو التهدئة باعتبارها علامة على تباطؤ الاقتصاد.
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