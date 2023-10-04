Wednesday, 04 October 2023 06:14 GMT

غلطة سراي يفوز على مان يونايتد بأبطال أوروبا

10/4/2023 9:21:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز غلطة سراي التركي 3-2 على مضيفه مانشستر يونايتد، في ثاني جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.
على ملعب أولد ترافورد، افتتح راسموس هويلوند التسجيل ليونايتد في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل ويلفريد زاها للفريق التركي في الدقيقة 23.
وعند الدقيقة 67 عاد هويلوند لهز الشباك مسجلاً الهدف الثاني لفريقه، ولكن لم تمضي إلا أربع دقائق حتى أدرك كريم أككتورك أوغلو التعادل لغلطة سراي.
وأهدر ماورو إيكاردي ركلة جزاء لغلطة سراي في الدقيقة 78، بعد طرد لاعب وسط "الشياطين الحمر" كاسميرو ببطاقتين صفراوين، قبل أن يعود المهاجم الأرجنتيني لهز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 81، محرزاً هدف الفوز للفريق التركي.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN04102023000208011052ID1107188250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث