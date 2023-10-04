إنتر ميلان يتخطى عقبة بنفيكا بأبطال أوروبا

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز فريق إنتر ميلان على ضيفه بنفيكا البرتغالي 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.
يدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركوس تورام، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني في المقابل ظل فريق بنفيكا بلا رصيد في قاع الترتيب.
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