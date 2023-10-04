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إنتر ميلان يتخطى عقبة بنفيكا بأبطال أوروبا

10/4/2023 9:21:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز فريق إنتر ميلان على ضيفه بنفيكا البرتغالي 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.
يدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركوس تورام، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني في المقابل ظل فريق بنفيكا بلا رصيد في قاع الترتيب.

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