قرارات وتوصيات من الغذاء والدواء لتطوير وتعزيز كفاءة الخدمات المُقدمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات لقاء مع متلقي خدمة المؤسسة، بهدف استطلاع مقترحاتهم وملاحظاتهم وآرائهم حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة والوقوف على احتياجاتهم لدراستها والنظر فيها.



وأصدر مهيدات جملة من القرارات والتوصيات، التي من شأنها تطوير وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات أمام متلقي الخدمة، بما يكفل تقديم الخدمة المطلوبة على أكمل وجه.



وركز اللقاء على التفاعل مع ملاحظات متلقي الخدمة استمرارا لنهج عمل المؤسسة في التواصل الفعال مع متلقي الخدمة واستكمالا لسلسلة لقاءات عقدتها المؤسسة مع متلقي الخدمة في مختلف مديريات المؤسسة بإشراف مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.