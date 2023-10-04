صن موني سولار جروب تقدم أول حل لإعادة تدوير الإطارات عديمة الانبعاثات في العالم

(MENAFN
- Absolute Communication Group ) دبى، الامارات العربية المتحدة، 4 أكتوبر 2023: تدير صن موني سولار جروب، التي تحتفل في هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، أكبر برنامج مجتمعي للطاقة الشمسية في العالم، وتمتلك المجموعة رمز الطاقة النظيفة المدعوم بالأصول، SDBN2 ؛ وكانت صن موني قد كشفت النقاب عن تقنيتها الثورية المرتقبة لإعادة تدوير الإطارات. توفر التكنولوجيا الجديدة عملية خالية من الانبعاثات ومن المواد الكيميائية وفعالة من حيث الطاقة حيث تستخدم فقط عُشر الطاقة مقارنة بالطرق التقليدية. يمكن نقل هذا النظام واستخدامه في أي مكان بسبب وضعه في حاويات، علماً بأن هذا النظام يعمل بالطاقة المتجددة ويتطلب الحد الأدنى من العمالة البشرية للقيام بعمليات التحميل والتفريغ، في ظل تحقيق كفاءة إعادة تدوير بنسبة تزيد عن 80 ٪.
ابتكرت صن موني سولار جروب طريقة خالية من الانبعاثات تعمل على توفير المواد الخام النقية اللازمة لعملية توليد الطاقة من الإطارات من خلال التحلل الحراري، وهي تقنية متوفرة، الأمر الذي يساهم في توفير مصدر وقود بديل بنفس كفاءة البترول وبكفاءة تزيد بنسبة 20 ٪ عن كفاءة الوقود المشتق من الفحم. يقدم هذا النظام نهجًا مستدامًا وقابلًا للتطبيق واقتصاديًا لإدارة نفايات الإطارات وتقليل البصمة البيئية. وفي ظل التخلص مما يقارب من ملياري إطار في جميع أنحاء العالم كل عام وإعادة تدوير 15 ٪ منها فقط، ينتهي المطاف بغالبية الإطارات بوضعها في مدافن النفايات السامة التي تنبعث منها مواد كيميائية ضارة في الغلاف الجوي.
تعتزم صن موني سولار جروب إحداث صيحة في الصناعة مع إطلاق طفرة رائدة في تكنولوجيا إعادة تدوير الإطارات في معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسيارات الكهربائية الذي اختتم مؤخرًا. قدم ممثل الشركة والمتحدث الرئيسي بالنيابة عنها، زولتان رينديز، رئيس قسم التسويق وشريك في صن موني سولار جروب، حلًا مبتكرا يعمل على معالجة المشكلة العالمية المتمثلة في تزايد نفايات الإطارات. يتضمن حل المجموعة المتطور تقنيًا تقسيم الإطارات المستعملة حسب مكوناتها الثلاثة الأصلية: حبيبات أو رقائق مطاطية عالية الجودة بدرجة نقاء 100 ٪، وأسلاك فولاذية عالية الجودة، وأقمشة. يمكن استخدام هذه المواد لابتكار منتجات مطاطية جديدة تعمل كمواد تغذية للتحلل الحراري أو إنتاج منتجات فولاذية جديدة.
صرح زولتان رينديز، رئيس قسم التسويق والشريك في مجموعة صن موني سولار جروب قائلًا: "يمكن لحلولنا معالجة ما بين ثلاثة إلى خمسة أطنان من الإطارات يوميًا لكل وحدة". "يمكننا إعادة تدوير أي نوع من إطارات المركبات — انطلاقًا من السيارات والحافلات ووصولًا إلى الطائرات والمركبات العسكرية. تخيل استخراج حبيبات مطاطية مسترطبة بدرجة نقاء 100 ٪، وأسلاك فولاذية عالية الجودة وأقمشة من إطاراتك المهملة، ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المواد في مختلف الصناعات، بما في ذلك الانحلال الحراري — وهي عملية صديقة للبيئة تعمل على تحويل النفايات إلى طاقة ".
يتجلى التزام مجموعة صن موني سولار جروب بخلق مستقبل أكثر استدامة في هذا الابتكار الأخير. وتعتزم الشركة إحداث ثورة في ممارسات إدارة النفايات العالمية، إلى جانب توليد الطاقة الشمسية وتوفير طرقًا للاستثمارات الخضراء، وإحداث تأثير كبير ووضع معيار جديد للمسؤولية البيئية.
بعد انتهاء معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسيارات الكهربائية، واصل زولتان دعم التزام مجموعة صن موني بتوفير الحلول المستدامة ومصادر الطاقة الأنظف خلال انعقاد منتدى أديبك الذي استضافته أدنوك مؤخرًا حيث تحدث بالتفصيل عن القضايا الحالية مسلطًا الضوء على تفاني الشركة في إحداث ثورة في قطاع الطاقة المتجددة. كما شاركت صن موني سولار في قمة اقتصاد البلوك تشين - دبي كأحد المشاركين الرئيسيين، حيث ناقشت تداخل تكنولوجيا الطاقة المتجددة مع البلوك تشين، وكيف يمكن أن يعمل الاثنان معًا لخلق مستقبل أكثر استدامة. لاسيما وأن خاصة وأن صن موني سولار جروب على وشك إطلاق ثالث عملة مشفرة مدعومة بالأصول، SDBN3.
لمزيد من المعلومات حول تقنية إعادة تدوير الإطارات المبتكرة من صن موني سولار جروب، قم بزيارة
MENAFN04102023005344014686ID1107187767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.