Wednesday, 04 October 2023 04:32 GMT

مستشفى أبو عبيدة: لا مراجعات جديدة بضيق التنفس من مدرسة الكريمة

10/4/2023 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكد مدير مستشفى أبو عبيدة الحكومي الدكتور مؤيد الشكور، عدم استقبال المستشفى اليوم الأربعاء، أية حالات جديدة بضيق التنفس والسعال من طالبات مدرسة الكريمة الثانوية.
وأضاف الشكور أنه جرى اليوم خروج 10 طالبات من المستشفى كان جرى إدخالهن منذ يوم أمس لغايات المراقبة الطبية الاحترازية، مؤكدا سلامة جميع الطالبات اللواتي راجعن المستشفى خلال اليومين الماضيين جراء استنشاقهن مادة مبيد لتعقيم التربة من إحدى المزارع.
من جهته قال مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتور محمد الشرمان، إنه تقرر عودة الدوام المدرسي في مدرسة الكريمة الثانوية اليوم الأربعاء كالمعتاد، مؤكدا سلامة الظروف الصحية في المدرسة.




MENAFN04102023000208011052ID1107187336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث