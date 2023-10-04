مستشفى أبو عبيدة: لا مراجعات جديدة بضيق التنفس من مدرسة الكريمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكد مدير مستشفى أبو عبيدة الحكومي الدكتور مؤيد الشكور، عدم استقبال المستشفى اليوم الأربعاء، أية حالات جديدة بضيق التنفس والسعال من طالبات مدرسة الكريمة الثانوية.
وأضاف الشكور أنه جرى اليوم خروج 10 طالبات من المستشفى كان جرى إدخالهن منذ يوم أمس لغايات المراقبة الطبية الاحترازية، مؤكدا سلامة جميع الطالبات اللواتي راجعن المستشفى خلال اليومين الماضيين جراء استنشاقهن مادة مبيد لتعقيم التربة من إحدى المزارع.
من جهته قال مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتور محمد الشرمان، إنه تقرر عودة الدوام المدرسي في مدرسة الكريمة الثانوية اليوم الأربعاء كالمعتاد، مؤكدا سلامة الظروف الصحية في المدرسة.
MENAFN04102023000208011052ID1107187336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.