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بايرن يخرج من عنق الزجاجة ومانشستر يونايتد يتخبط مجددا

10/4/2023 8:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قلب بايرن ميونخ تخلفه أمام كوبنهاغن بهدف إلى فوز 2-1 ليحقق انتصاره الثاني ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت سقوطا جديدا لمانشستر يونايتد بخسارته من غلطة سراي 2-3.
ورفع بايرن ميونخ الذي تغلب في الجولة الأولى على مانشستر يونايتد 4-3، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 4 لغلطة سراي ونقطة لكوبنهاغن في حين بقي مانشستر بلا رصيد.
في كوبنهاغن، كان فريق العاصمة الدنماركية في طريقه لتحقيق مفاجأة مدوية عندما تقدم على بايرن بهدف سجله لوكاس ليراغر في الدقيقة 56، لكن جمال موسيالا أدرك التعادل للفريق البافاري بهدف من مجهود فردي رائع (67)، قبل أن يمنحه البديل الفرنسي ماتيس تل هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من البديل الآخر توماس مولر (83).
في المقابل، نجح غلطة سراي التركي في تحقيق أول فوز له على أرض إنجليزية بإلحاقه الهزيمة بمضيفه مانشستر يونايتد الجريح 3-2 في مباراة تقدم فيها أصحاب الأرض مرتين من دون أن يتمكن من المحافظة على تقدمه.
وسجل ثلاثية غلطة سراي كل من ويلفريد زاها، وكريم أكتورك أوغلو، وماورو إيكاردي في الدقائق 23، و71، و81 تواليا، بينما أحرز ثنائية اليونايتد راسموس هويلوند في الدقيقتين 17 و67.
والخسارة هي السادسة ليونايتد في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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