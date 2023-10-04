أول قرار لهيئة الحكام الإنجليزية بعد إلغاء هدف صحيح لليفربول

وأظهرت الإعادة التلفزيونية بوضوح أن المهاجم الكولومبي لم يكن متسللا. وكشفت الشركة الآن عن لوائح جديدة ستدخل حيز التنفيذ لتجنب هذا الخطأ في المستقبل. وقالت الشركة إن لوائح الاتصال الجديدة سيتم تطويرها لتحسين عملية التواصل بين حكم الساحة وفريق غرفة "الفار".

وكانت "شركة الحكام المحترفين المحدودة"، اعترفت بالفعل بخطئها عندما أخفق حكم "الفار"، دارين إنغلاند، في احتساب هدف دياز بداعي التسلل.

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