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أول قرار لهيئة الحكام الإنجليزية بعد إلغاء هدف صحيح لليفربول

10/4/2023 8:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الهيئة المسؤولة عن الحكام في الدوري الإنجليزي إنها ستدخل تغييرات على تقنية الفيديو "الفار" في أعقاب الأخطاء التي أدت إلى عدم احتساب هدف لويس دياز لاعب ليفربول في مرمى توتنهام.
وأجرت "شركة الحكام المحترفين المحدودة"، مراجعة كاملة للواقعة التي أدت إلى خسارة ليفربول بنتيجة 1-2 أمام توتنهام السبت الماضي.

وكانت "شركة الحكام المحترفين المحدودة"، اعترفت بالفعل بخطئها عندما أخفق حكم "الفار"، دارين إنغلاند، في احتساب هدف دياز بداعي التسلل.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية بوضوح أن المهاجم الكولومبي لم يكن متسللا.
وكشفت الشركة الآن عن لوائح جديدة ستدخل حيز التنفيذ لتجنب هذا الخطأ في المستقبل.
وقالت الشركة إن لوائح الاتصال الجديدة سيتم تطويرها لتحسين عملية التواصل بين حكم الساحة وفريق غرفة "الفار".

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