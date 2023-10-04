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ريال مدريد يعود بفوز ثمين من ملعب نابولي

10/4/2023 8:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق ريال مدريد فوزا ثمينا وصعبا على مضيفه نابولي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكان الريال الطرف الأخطر في بداية اللقاء، لكن نابولي فاجأ مضيفه بهدف التقدم الذي جاء إثر ركلة ركنية أخفق الحارس كيبا أريسابالاغا في تقديرها لتصل إلى المدافع البرازيلي ناتان الذي حولها برأسه، فارتدت من العارضة وسقطت أمام النرويجي ليو أوستيغارد الذي حولها برأسه في الشباك في الدقيقة 19.
لكن العملاق الإسباني عاد سريعا إلى اللقاء، مستغلا تمريرة خاطئة من القائد جوفاني دي لورنتسو ليخطف الإنجليزي جود بيلينغهام الكرة ويمررها إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سددها من زاوية صعبة أرضية على يسار حارس نابولي أليكس ميريت (27).
وتحول بيلينغهام بعدها بدقائق إلى هداف وبأسلوب رائع، إذ استلم الكرة من الفرنسي إدواردو كامافينغا ثم تلاعب بالمدافعين قبل أن يسجل على يسار ميريت (34)، ليصبح نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق ثالث لاعب يسجل في مباراتيه الأوليين مع الريال في دوري الأبطال بعد الفرنسي كريستيان كارومبو (1998)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2009) وفق "أوبتا" للإحصاءات.
وبدأ نابولي الشوط الثاني بحصوله على ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" نتيجة لمسة يد على القائد ناتشو فرنانديز، فانبرى لها البولندي بيوتر زيلينسكي الذي سددها قوية فتحولت الكرة من القائم الأيمن إلى الشباك (54).
ورد الريال بهدف رائع بعد أن أطلق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي كرة صاروخية من خارج المنطقة ارتدت من العارضة وميريت إلى داخل الشباك، ليحتسب الهدف لصالح الأخير عن طريق الخطأ في مرماه.

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