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بيلينغهام يعادل رقم رونالدو مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

10/4/2023 8:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حطم لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام المزيد من الأرقام القياسية مع ريال مدريد، عقب هدفه ضد نابولي ضمن الجولة الـ2 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023-2024.
وفاز ريال مدريد 3-2، جاءت عن طريق فينيسوس جونيور وبيلينغهام وأليكس ميريت بالخطأ في مرماه لصالح الميرنغي، فيما سجل بيوتر زيلينسكي وليو أوستيجارد هدفي نابولي.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم بيلينغهام بشكل مباشر في 11 هدفا خلال 9 مباريات مع فريق ريال مدريد حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وهو يعد أكثر لاعب لا يلعب بمركز الهجوم مساهمة للأهداف في جميع الماسبقات بالدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم 2023-2024.
وعادل النجم الإنجليزي رقما قياسيا آخر بعدما أصبح ثالث لاعب يسجل في أول مباراتين له مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد كل من كريستيان كاريمبيو في 1998 والبرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009.
وتمكن بيلينغهام من تسجيل 6 أهداف خلال 8 مباريات في بطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد، كما صنع هدفين، إضافة لتسجيل هدفين في دوري أبطال أوروبا.
كما يعتلي لاعب الوسط الإنجليزي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 6 أهداف، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 5 أهداف.

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