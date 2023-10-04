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رونالدو يتوج بجائزة جديدة في السعودية

10/4/2023 8:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لكرة القدم عن شهر سبتمبر.
وتنافس رونالدو مع المغربي مراد باتنا المحترف في صفوف الفتح، إذ خاض اللاعبان 4 مباريات خلال الشهر الماضي فسجل كل منهما 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وتعد الجائزة هي الثانية على التوالي لرونالدو، إذ سبق أن ظفر بها في أغسطس الماضي.

واحتفظ حارس اتحاد جدة، البرازيلي مارسيلو غروهي، بجائزة أفضل حارس بعدما تلقى 4 أهداف فقط في الشهر الماضي في 4 مباريات، فيما نال البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، جائزة أفضل مدرب عقب تحقيق فريقه العلامة الكاملة الشهر الفائت.

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