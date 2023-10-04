رونالدو يتوج بجائزة جديدة في السعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لكرة القدم عن شهر سبتمبر.
وتنافس رونالدو مع المغربي مراد باتنا المحترف في صفوف الفتح، إذ خاض اللاعبان 4 مباريات خلال الشهر الماضي فسجل كل منهما 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وتعد الجائزة هي الثانية على التوالي لرونالدو، إذ سبق أن ظفر بها في أغسطس الماضي.
واحتفظ حارس اتحاد جدة، البرازيلي مارسيلو غروهي، بجائزة أفضل حارس بعدما تلقى 4 أهداف فقط في الشهر الماضي في 4 مباريات، فيما نال البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، جائزة أفضل مدرب عقب تحقيق فريقه العلامة الكاملة الشهر الفائت.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04102023000208011052ID1107187331
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.