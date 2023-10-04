عقوبة صارمة على قائد ريال مدريد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إيقاف قائد ريال مدريد، ناتشو فرنانديز، لثلاث مباريات إثر طرده خلال فوز الريال على جيرونا 3-0 السبت الماضي.



وطرد ناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تدخل عنيف على لاعب جيرونا، بورتو على مستوى الكاحل وقد خرج الأخير على حمالة ونقل إلى المستشفى ويعاني حاليا من رضوض قوية في ساقه اليمنى.

وقدم ناتشو اعتذاره إلى بورتو من خلال نشر بيان له على "إنستغرام" جاء فيه "أود التقدم باعتذاري إلى بورتو لهذه الحركة غير المقصودة خلال المباراة. اليوم كما على مدى مسيرتي لم يكن في نيتي إلحاق الإصابة بأحد. آمل ان تتعافى جيدا وبسرعة".

أما مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فعلق على هذه الحادثة بقوله "لقد قدم ناتشو اعتذاره وتم قبوله، ولا يمكن أن يقوم بأكثر من ذلك. كما قلت فإن ما حصل كان نوعا من عدم الحكمة".

وسيغيب ناتشو بالتالي عن مباريات فريقه ضد أوساسونا وإشبيلية بالإضافة إلى الكلاسيكو ضد برشلونة.

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