عقوبات متوقعة تنتظر سباهان الإيراني بعد إلغاء مباراة الاتحاد السعودي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المنتظر أن يتعرض نادي سباهان الإيراني لعقوبات قاسية بعد إلغاء مباراته مساء الاثنين أمام الاتحاد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.وكانت المواجهة ألغيت بسبب ظروف غير متوقعة، حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وذكر مصدر من الاتحاد الآسيوي: "نادي سباهان الإيراني تنتظره 3 عقوبات من لجنة الانضباط، بسبب المخالفات القانونية التي ارتكبها النادي المستضيف، أمس، قبل انطلاق مواجهته أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آىسيا، ما نتج عنه قرار مراقب المباراة بإلغائها".

وأكمل: "احتساب اتحاد جدة فائزا 3-0 والمنع من لعب المباريات وفرض غرامة مالية كبرى عقوبات تنتظر سباهان".

وختم: "أنظمة الاتحادين الدولي والآسيوي تمنع وجود العبارات واللافتات السياسية والعنصرية والعرقية في المدرجات، فكيف إذا كانت على أرضية الملعب".

ويتخذ كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" موقفا صارما عندما يتعلق الأمر بالبيانات السياسية في كرة القدم حيث ذكرت "فيفا" مرارا وتكرارا أنه لا ينبغي أبدا استخدام كرة القدم للرسائل السياسية وأن التركيز يجب أن يكون على اللعبة نفسها ولا شيء آخر.

ووفقا لموقع Law in Sport فإنه يمكن تلخيص موقف "فيفا" من الرسائل السياسية في القانون 4 من قوانين اللعبة:"يجب ألا تحتوي المعدات على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية".

ويبين الظاهر من النص هنا أن إيران قد تكون خالفت قواعد اللعبة بوضع تمثال قاسم سليماني في الملعب.

ويكمل القانون أنه "يجب على اللاعبين عدم الكشف عن الملابس الداخلية التي تظهر شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية أو إعلانات بخلاف شعار الشركة المصنعة."

كما أن "فريق اللاعب الذي تحتوي معداته الإلزامية الأساسية على شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية سيعاقب من قبل منظم المسابقة أو من قبل الفيفا".

إضافة على أن "أي لاعب/فريق يكشف عن الملابس الداخلية التي تظهر شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية أو إعلانات بخلاف شعار الشركة المصنعة سيعاقب من قبل منظم المسابقة أو من قبل فيفا".

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