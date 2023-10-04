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عناد الجهني.. مبارك عقد القران

10/4/2023 8:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .) صدق الله العظيم.
الأهل والأقارب يباركون لابنهم عناد خالد السرهيد الجهني بمناسبة عقد قرانه على من اختارها الله له.

ألف ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.




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