عناد الجهني.. مبارك عقد القران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .) صدق الله العظيم.
الأهل والأقارب يباركون لابنهم عناد خالد السرهيد الجهني بمناسبة عقد قرانه على من اختارها الله له.
ألف ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.
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