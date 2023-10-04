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ضبط اعتداءات جديدة على خط مياه مزود لمحافظات الشمال

10/4/2023 8:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسفرت حملة نفذتها وزارة المياه والري عن ضبط اعتداءات ضخمة على خط ناقل تجميع آبار الكريدور (قطر 400 ملم( المزود لخزان المياه الرئيسي ومنه الى محافظات الشمال الأربعة.

وبينت الوزارة انه وضمن الحملة التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه تم ضبط 3 اعتداءات كبيرة لتعبئة الصهاريج المخالفة من خلال تركيب عدة فتحات على الخط الناقل، حيث تم فصل هذه الاعتداءات وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق بالأمر وضبط الجناة وتحويلهم للجهات المختصة .

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