ضبط اعتداءات جديدة على خط مياه مزود لمحافظات الشمال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسفرت حملة نفذتها وزارة المياه والري عن ضبط اعتداءات ضخمة على خط ناقل تجميع آبار الكريدور (قطر 400 ملم( المزود لخزان المياه الرئيسي ومنه الى محافظات الشمال الأربعة.
وبينت الوزارة انه وضمن الحملة التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه تم ضبط 3 اعتداءات كبيرة لتعبئة الصهاريج المخالفة من خلال تركيب عدة فتحات على الخط الناقل، حيث تم فصل هذه الاعتداءات وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق بالأمر وضبط الجناة وتحويلهم للجهات المختصة .
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