هل تستبدل 'أبل' محرك بحث غوغل بعد عقد من الشراكة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير جديد من "بلومبرغ"، بأن شركة "أبل" تمتلك جميع العناصر اللازمة لإنشاء محرك بحث خاص بها لأجهزتها إذا قررت إنهاء اعتمادها على "غوغل".



و"غوغل " هو محرك البحث الافتراضي لجهاز "آيفون" لأكثر من عقد من الزمن، حيث أفادت التقارير أن عملاق الويب يدفع لشركة أبل ما بين 8 مليار دولار و12 مليار دولار كل عام كجزء من الصفقة. لكن الصفقة معقدة بسبب اتهامات الحكومة الأميركية بأن "غوغل" تحتفظ بإحتكار البحث عبر الإنترنت ومبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أن هذه الصفقة مربحة، إلا أن شركة أبل يمكنها أن تفعل ما هو أفضل، كما يقول مارك جورمان من "بلومبرغ" في رسالته الإخبارية "Power On" يوم الأحد. وقال إنه إذا أطلقت شركة أبل محرك البحث الخاص بها، فمن المرجح أن تنافس عائدات الإعلانات التي يمكن أن تولدها تدفق الأموال التي تأتي من سوق ساعة أبل.

وبينما يصف جورمان مثل هذه الخطوة بأنها "لقطة بعيدة المدى"، يشير إلى أن شركة أبل قد قدمت بالفعل لمحة عما سيبدو عليه مثل هذا العرض، بعد أن قامت بالفعل ببناء محركات البحث في خدمات مثل متجر التطبيقات والخرائط و"أبل تي في"، و"أبل نيوز".



وكجزء من الجهود المحتملة، لدى شركة أبل فريق يعمل على إنشاء محرك بحث من الجيل التالي يحمل الاسم الرمزي "Pegasus". وهذه التكنولوجيا، التي يجري تطويرها تحت إشراف جون جياناندريا، نائب الرئيس الأول لقسم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في شركة أبل، تظهر النتائج بدقة أكبر. وكتب "جورمان" أن التكنولوجيا موجودة بالفعل في بعض التطبيقات ويمكن أن تظهر يوماً ما في متجر التطبيقات.

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