رسائل إلكترونية تبث الذعر بين عملاء أمازون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقّى ممثلو خدمة العملاء لدى شركة أمازون في نهاية هذا الأسبوع عددًا من الاستفسارات من العملاء الذين تلقوا رسائل تأكيد بالبريد الإلكتروني لعمليات شراء لم يفعلوها لبطاقات الهدايا.



وقال العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم تلقوا ثلاث رسائل متتالية، بعضها ليلة السبت وبعضها الآخر صباح الأحد، تشكرهم على مشترياتهم من بطاقات هدايا (غوغل بلاي) Google Play، و(ماستركارد) Mastercard، و(هوتلز دوت كوم) Hotels، مع أنهم لم يشتروها مطلقًا.

ونقلت شبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأميركية عن متحدث باسم أمازون قوله: "أدى خطأ في نظامنا إلى إرسال رسالة تأكيد الطلب عبر البريد الإلكتروني إلى العملاء الذين لم يشتروا بطاقة هدايا. والآن نرسل رسائل بالبريد الإلكتروني إلى هؤلاء العملاء لإبلاغهم بالخطأ والاعتذار عن الإزعاج".

ولا يتعين على العملاء الذين تلقوا رسائل البريد الإلكتروني الخطأ اتخاذ أي إجراء آخر.



وتحتوي رسائل التأكيد التي أرسلتها أمازون خطأً على فقرة تحذر المستخدمين من عمليات الاحتيال على بطاقات الهدايا: "هناك مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال التي يحاول فيها المحتالون خداع الآخرين للدفع باستخدام بطاقات هدايا من علامات تجارية معروفة".

وتركت الرسائل العملاء في حيرة وانزعاج من احتمال أن يكون أحد القراصنة قد تمكن من الوصول إلى معلوماتهم المالية واشترى بطاقات الهدايا هذه.



وقال أحد ممثلي خدمة العملاء التابعة لشركة أمازون صباح يوم الأحد إن الشركة تلقت ثلاث مكالمات متتالية بشأن مشكلة البريد الإلكتروني.



وقال ممثل آخر: "أعتذر حقًا لجميع العملاء الذين تلقوا هذا النوع من رسائل البريد الإلكتروني، وأعتذر عن القلق الذي سببه لهم الأمر. لكن كن مطمئنًا إلى أن كل حساب هنا آمن. وفي هذه الأثناء، يمكننا فقط إبلاغهم بتجاهل الرسالة".



وقال أحد مستخدمي منصة (ريديت) إن أحد ممثلي أمازون شرح الحادث بالقول إن ((رسائل إلكترونية سيئة الصياغة تهدف إلى تحذير العملاء من عمليات الاحتيال المحتملة)).

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