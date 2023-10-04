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إدارة جلبوع تعزل الأسير حسام عمر بعد عملية الاقتحام الواسعة التي نفّذتها قوات القمع

10/4/2023 8:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال نادي الأسير، إنّ إدارة سجن "جلبوع"، أقدمت على عزل موجه عام حركة فتح في سجن "جلبوع" الأسير حسام يوسف عمر، بعد عملية الاقتحام الواسعة التي نفّذتها قوات القمع لقسمي (1،3)، بمشاركة الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، وما تلا ذلك من مواجهة داخل السّجن.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ حالة من التوتر تشهدها مختلف السّجون، في ضوء العدوان المتصاعد على الأسرى، من عمليات اقتحام، ونقل، وعزل، ومحاولة حكومة الاحتلال، ووزيرها الفاشي المستمرة لفرض إجراءات تمس منجزات الأسرى وحقوقهم.

يُشار إلى أنّ الأسير عمر من طولكرم، محكوم بالسّجن 35 عامًا، وهو معتقل منذ عام 2002، علمًا أنه تعرض خلال سنوات اعتقاله للعزل لعدة سنوات وخاض إضرابًا عن الطعام ضد عزله، كما أنّ ثلاثة من أشقائه تعرضوا للاعتقال.

وحمل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير عمر، وكافة الأسرى في سجن "جلبوع".

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