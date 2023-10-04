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فرصة للاستثمار.. انخفاض جديد على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

10/4/2023 8:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي انخفاضا جديدا بنحو دينارين اليوم الأربعاء في الأردن، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات، 303 دنانير، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، 265 دينارا.
وبيّنت النقابة أن أسعار الأونصة عالميا انخفضت لتسجل 1824 دولار وذلك في ظل استمرار صعود الدولار وصدور بيانات إيجابية لصالحه.
وكان سجل سعر بيع غرام الذهب للمواطنين من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين، اليوم الأربعاء، 37.2 دينار، و35.5 لغايات الشراء من المواطنين.

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