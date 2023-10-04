فرصة للاستثمار.. انخفاض جديد على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي انخفاضا جديدا بنحو دينارين اليوم الأربعاء في الأردن، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات، 303 دنانير، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، 265 دينارا.
وبيّنت النقابة أن أسعار الأونصة عالميا انخفضت لتسجل 1824 دولار وذلك في ظل استمرار صعود الدولار وصدور بيانات إيجابية لصالحه.
وكان سجل سعر بيع غرام الذهب للمواطنين من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين، اليوم الأربعاء، 37.2 دينار، و35.5 لغايات الشراء من المواطنين.
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