الذهب يواصل التراجع إلى ما دون 1820 دولاراً مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

عادت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتتجه صوب أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أمريكية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي بينما تراجع البلاديوم لأدنى مستوى منذ أواخر 2018.

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1819 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1835.50 دولاراً.

وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي الثلاثاء لتلامس أدنى مستوى منذ مارس عند 1813.90 دولاراً بسبب ارتفاع الدولار مدعوماً بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاماً، مما قلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وينظر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأمريكية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 21.03 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين أيضا 0.9% إلى 863.48 دولاراً، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2% إلى 1163.55 دولاراً ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2018.