«فايف هولدينغز» الفندقية تخطط لطرح أسهمها في دبي

تدرس شركة «فايف هولدينغز»، التي تدير فنادق فاخرة للاحتفالات في الإمارات وسويسرا، طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة دبي خلال عامين تقريباً.

قال رئيس مجلس الإدارة والمؤسس، كبير مولشانداني، في حوار مع تلفزيون بلومبرغ: «نستهدف الطرح العام الأولي لأسهمنا على المدى الطويل. لن نتمكن من عمل ذلك هذا العام بالتأكيد، لكننا نتطلع للاكتتاب خلال 2025».

أضاف مولشنداني أن الشركة باعتبارها علامة تجارية «محلية المنشأ في دبي»، ستستهدف الطرح الأولي داخل الإمارة. وتابع «ربما ندرس احتمال الاكتتاب في لندن أيضاً، لكني أعتقد أنه نظراً للطريقة التي تنمو بها أسواق رأس المال في دبي، ربما يقتصر الأمر على الإدراج داخل الإمارة».

تملك «فايف» أحد أكبر فنادق الحفلات في دبي، وحصلت الشركة أخيراً على أعلى تصنيف متوافق مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، تمهيداً لبيع سندات خضراء لأول مرة. كما بدأت هذا العام في تقديم حفلات على متن طائرة خاصة تتسع لـ16 راكباً مقابل 14 ألف دولار في الساعة.

وتنضم الشركة بذلك إلى عدد من الشركات الخاصة التي تستعد للإدراج في الإمارات، حيث تشهد البلاد طفرة اكتتابات عامة أولية منذ أواخر عام 2021 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وحملة الخصخصة الحكومية. مع ذلك، تصدرت كيانات كبيرة في الدولة مشهد نشاط الإدراج.

من بين الشركات الخاصة التي تتطلع للإدراج أيضاً في الإمارات، شركة «أدفانسد إنهليشن رتشولز»، ومجموعة «دوبيزل»، التي تدير مواقع الإعلانات المبوبة وتتمتع بشعبية كبيرة بين المغتربين، حسبما نشرت «بلومبرغ نيوز».