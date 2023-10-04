رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد للدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة .. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي ــ بالسفراء الجدد .. معرباً عن أمنياته لهم التوفيق في أداء مهامهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم بما يعود بالخير على الجميع .. مؤكداً أنهم سيجدون الدعم من جميع الجهات المعنية لتسهيل عملهم، انطلاقا من حرص دولة الإمارات على ترسيخ جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم.

فقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد سعادة كل من .. الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر ومارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ولوسي بيرغر سفيرة الاتحاد الأوروبي وجابريت بوتساني سفير انتيغوا وباربودا ودانا جولدفينشا سفيرة جمهورية لاتفيا وأولاف ميكلابست سفير مملكة النرويج وميروبي كريستوفي سفيرة جمهورية قبرص، وجوزيف كوتسكي سفير الجمهورية التشيكية، وريدي كورتيزي سفير جمهورية البانيا، وطوني جودي سفير جزر الباهامس، وتيج بهادور سفير نيبال، وكاروي باناش سفير المجر.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادة دولهم وتمنياتهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر المراسم .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.