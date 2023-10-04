سيجارتك ما بتحسن نفسيتك

MENAFN - Khaberni) يعتبر التدخين من العادات السلوكية السلبية التي يمارسها الكثير من الأشخاص، منهم من اعتاد على تدخين السيجارة مع القهوة بالصباح، أو بعد نهاية عمل متعب،أو بعد الشعور بالغضب من موقف معين "فش الغل"، فبعض المدخنين يلجأ إلى التدخين بسبب تهدئة التوتر والضغط النفسي الناتج عن هذه المواقف، ولكن في الحقيقة يؤدي التدخين على المدى الطويل إلى زيادة الضغط النفسي والإصابة بالإكتئاب وزيادة التوتر والقلق والعصبي.

فالاعتقادات السائدة لدى الكثير من المدخنين أن التدخين يحسن من حالتهم النفسية غير صحيحة ؛ لأن التبغ يزيد من إفراز بعض المواد في الدماغ ،حيث تقول بعض الدراسات إن زيادة نسبة النيكوتين في الدم ووصوله إلى الدماغ، يؤدي إلى تحفيز إنتاج الدوبامين في الجسم، الأمر الذي يساعد في علاج الإكتئاب والتخلص من المشاعر والأفكار السلبية.

ومع مرور الوقت، يعمل النيكوتين على تقليل أفراز هرمون الدوبامين في الدماغ، ما يؤدي إلى نقص في مستوى الدوبامين في الجسم حيث يدفع المكتئب لمزيد من التدخين وظهور العديد من الأعراض الإكتئابية عند ترك التدخين لفترة قصيرة، فيعتاد الجسم عليها، وعند زوال تأثير السيجارة الأولى يبدأ الشخص بالشعور بالتوتر والإنزعاج والقلق، لأن الدماغ

أصبح بحاجة للتبغ، ومدمن عليه، فعند التدخين مرة أخرى يقل التوتر والضغط النفسي .

مادة النيكوتين بالدخان تحدث تغييرا في كمياء المخ ينتج عنه شعوراً بالاسترخاء ملحوظ ولكن هذا الشعور مؤقت وسرعان ما يتحول إلى أعراض انسحاب مما يتسبب بالرغبة الشديدة في التدخين مرة أخرى وسوء المزاج والعصبية

والانفعال والصداع الشديد والاكتئاب، فالتدخين يُقلل من أعراض الانسحاب التي تشبه أعراض القلق والتوتر، لكنه بالتأكيد لا يعالج المشكلة الأساسية المسببة للقلق والضغط النفسي.

لذلك من الفوائد النفسية لترك التدخين انخفاض حدة الضغط النفسي القلق والتوتر والاكتئاب الذي يعاني منه المدخن، فالعديد من الأشخاص أكدوا أنهم أصبحوا أكثر هدوءاً عندما تخلصوا من إدمانهم على التدخين واعتمادهم عليه.