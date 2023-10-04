عزل كيفن مكارثي.. تصويت تاريخي يقوّي شوكة ترامب ويُضعف موقف بايدن والمتشدّدون يكسبون الرهان

على مر تاريخه الممتد على مدى أكثر من قرنيْن، لم يُقدم أي مجلس نواب أمريكي على عزل رئيسه، في خطوة تاريخية تعكس انقسامات الحزب الجمهوري في أكثر حقبه دقة وحساسية.

انتصر الجناح المتشدّد في الحزب وكسب الرهان على عزل كيفن مكارثي، وإعلان المنصب التشريعي الأعلى شاغراً، مستفيداً من تصويت 216 نائباً على المذكرة التي من شأنها قلب الأوضاع على الرئيس جو بايدن وحزبه رأساً على عقب. لم يكن ذنب مكارثي أكثر من تعاونه مع الديمقراطيين في تجنّب الإغلاق الحكومي عبر تمرير اتفاق الموازنة.

ولعل في إضعاف نفوذ من يسمون المعتدلين داخل أورقة الحزب الجمهوري والذين يمثلهم المعزول مكارثي، تقوية لشوكة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتعزيز حظوظه في انتزاع ورقة الرشيح عن الحزب والتي أصبحت مسألة وقت ليس إلا، بل واكتساح منافسه الديمقراطي في انتخابات العام المقبل، حال تمكّن المليادير التخلّص من ملاحقات القضاء وهو الأرجح.

ولم يفوّت ترامب الفرصة النادرة بتغريدة عبر منصته «تروث سوشل» تقول: «لماذا يقضي الجمهوريون وقتهم في الجدال في ما بينهم؟ لماذا لا يقاتلون الديموقراطيين اليساريين المتطرّفين الذين يدمرون بلادنا؟».

يظهر عزل مكارثي إجماعاً جمهورياً على إعلان قطيعة مع الديمقراطيين، وانتصاراً ساحقاً للتيّار المتشدّد في الحزب بقيادة النائب عن فلوريدا، مات غايتس، الذي طالما اشتكى من عدم احترام مكارثي الاتفاقات المبرمة مع التيّار المحافظ والتي قطعها الأخير على نفسه أوان ترشّحه لشغل المنصب.



ولعل اللافت أن عدو مكارثي والمصوّت على عزله، لم يكن الجناح المتشدّد في حزبه فقط، بل تيار ديمقراطي يتهمه بالتراجع عن اتفاقات أبرمها إدارة بايدن، لاسيما بشأن الإنفاق في الميزانية الفيدرالية، ما دفع هؤلاء النواب لنعته بـ «غير الجدير بالثقة».

كما في الداخل يبدو أنّ الزلزال النيابي الأمريكي، أزعج أطرافاً في الخارج مثلما أفرح أخرى، ففيما سينزل عزل مكارثي برداً وسلاماً على الروس باعتباره أولى بشريات التضييق على الدعم الأمريكي لأوكرانيا إنْ لم يكن وقفه، تضع كييف يدها على قلبها من المستقبل غير المُسر والذي من شأنه التأثير على هجومها المضاد ضد الروس وإضعاف موقفها في الميدان المشتعل.

ويبقى التسريع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، الشغل الشاغل، وهو ما عبر عنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مذكّراً بأنّ التحديات الملحة التي تواجه أمريكا لا تنتظر، فيما تبقى مهمة الجمهوريين معقدة للحد البعيد في التوافق على «بديل مكارثي» في ظل الانقسامات التي تضرب الحزب، وهامش زمني ضيّق لا يتعدى الأيام المعدودة لإنجاز المهمة.





