18.5 مليار درهم مبيعات دبي من المنازل الفاخرة خلال 9 شهور.. 5.8 مليارات في الربع الثالث

ذكر تقرير في قطاع العقارات نشر اليوم الأربعاء أن مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار (3.67 ملايين درهم) أو تزيد في دبي وصل إلى 1.6 مليار دولار (5.8 مليارات درهم) في الربع الثالث ارتفاعاً من 1.13 مليار دولار (4.14 مليارات درهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك في بيان أن القيمة الإجمالية للمبيعات بلغت تقريبا 5 مليارات دولار (18.5 مليار درهم) بين يناير وسبتمبر هذا العام.

وتسعى دبي لاجتذاب الأفراد ورؤوس الأموال لدفع عجلة النمو طويل الأمد في إطار نموذج اقتصادي يركز على الاستثمار العقاري والسياحة وتدفق رأس المال الأجنبي.

ويحظى مجال العقارات بفترة ازدهار قوية بدعم من طلب روسي في ظل عقوبات متعلقة بالحرب في أوكرانيا وقواعد الإقامة الأقل تشدداً، ويرى محللون هذه المرة أن هناك إجراءات حماية أكثر من تكرار مشكلات عانت منها دبي خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال فيصل دوراني الشريك في نايت فرانك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا فيها «الطلب على المنازل الفاخرة في دبي يظل قوياً كما يظل المعروض أقل من الطلب».

ووصل العدد الإجمالي للمنازل التي تبلغ قيمتها ما يزيد على عشرة ملايين دولار خلال تسعة أشهر حتى سبتمبر لمستوى قياسي هو 277 منزلاً في دبي، وأشارت الشركة إلى أن ذلك يبني على مكانة دبي بين أسواق تلك الصفقات لتتصدر النصف الأول متفوقة على نيويورك وهونج كونج ولندن.

وأشارت الشركة الاستشارية إلى أن تلك الأنشطة هيمن عليها المشترون نقداً.