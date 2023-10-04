ناسداك دبي تشهد إدراج أول سندات خضراء بـ 350 مليون دولار من فايف القابضة

رحبت ناسداك دبي، بإدراج أول سندات خضراء بقيمة 350 مليون دولار من شركة «فايف القابضة»، الرائدة في مجال الضيافة والتطوير العقاري الفاخر ومقرها دبي. يمثل هذا الإدراج خطوة هامة لشركة «فايف القابضة»، كما يمثّل أول إدراج لها في أسواق المال.

وتواصل ناسداك دبي، ريادتها في إنشاء منظومة شاملة تدعم التمويل المستدام، حيث يعزز إدراج السندات الخضراء من «فايف القابضة» القيمة الإجمالية للسندات وإدراجات الصكوك المصنفة بحسب مبادئ التمويل المستدام في ناسداك دبي، لتصل إلى 26.7 مليار دولار، ويساهم في إجمالي قيمة الديون المدرجة في البورصة البالغة 118.34 مليار دولار.

وتبلغ قيمة السندات الخضراء التي أصدرتها «فايف القابضة» 350 مليون دولار، بعائد يصل إلى 9.375%، وتُستَحق في العام 2028. ويؤكد هذا الإدراج على التزام «فايف القابضة» بالتمويل المستدام ومواصلة قيادتها للممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتعد شركة «فايف القابضة» مثالًا رئيسيًا على جهود دولة الإمارات لتعزيز التمويل المستدام تماشياً مع الجهود الدولية.، كما تلعب بورصة ناسداك دبي دورًا مهمًا في جذب الإدراجات التي تتماشى مع هذه القيم إقليمياً ودولياً.

واحتفالًا بهذا الإنجاز، شارك كبير مولشنداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «فايف القابضة»، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، في قرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور الإدارة التنفيذية لمجموعة «فايف» للاحتفال بإصدار الشركة الأول في البورصة المالية الدولية في المنطقة، ما يؤكد على الإنجازات الملموسة للمجموعة.



وقال كبير مولشنداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «فايف القابضة»: «أنجزنا عامًا من النجاحات غير المسبوقة في العام 2022، مدفوعًا بتسريع استراتيجياتنا للنمو، والتي حققت نتائج مالية قوية بنسبة نمو وصلت إلى 42%، كما انجزنا خطوات مهمة وعالمية المستوى في مجال الاستدامة بحصولنا على (تصنيف»A«لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مؤسسة ISS). وندرك في»فايف القابضة«أن إيجاد القيمة لأصحاب المصلحة يعد أمرًا ضروريًا للتنمية المستدامة، وهو ما يدفعنا نحو تعزيز التزامنا بتحقيق نتائج مالية قوية، والاستجابة في ذات الوقت لاستحقاقات البيئة. وهذا يشكّل ركيزة أساسية لرؤية»فايف القابضة«للاستدامة، والتي تعبّر عن إرثنا الذي يجمع بين الإنجازات المادية المقترنة بتركيزنا الاستراتيجي على الاستدامة.»



ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و ناسداك دبي: «يسعدنا أن نرحب بإدراج السندات الخضراء لشركة»فايف القابضة«في بورصة ناسداك دبي، والذي يتوافق مع أولويات الاستدامة ومهمتنا لتعزيز فرص الاستثمار المسؤولة والمؤثرة. كما يؤكد إدراج السندات الخضراء لأول مرة من قبل»فايف القابضة«على مكانة ناسداك دبي كبورصة رائدة للتمويل المستدام في المنطقة. وسنواصل تقديم هذه المنصة للشركات التي تشاركنا التزامنا بالتميز في مجال الحوكمة التمويل المستدام.»

ومن الجدير بالذكر أن «فايف القابضة» هي الشركة الوحيدة في العالم التي حصلت على تصنيف «A» فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن التصنيف العالمي للشركات من مؤسسة ISS. وحصل إطارها للتمويل الأخضر، والذي تم اعتماده من خلال مؤسسة ISS على تصنيفات «متوافقة» و«متسقة» و«إيجابية». ومن اللافت للنظر أن الفنادق التابعة لشركة «فايف القابضة» في دبي هي الأولى في دولة الإمارات التي تحصل على الشهادات لدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، والتي تعكس حصول أصولها على كهرباء متجددة بنسبة 100%، وذلك تماشيًا مع «عام الاستدامة» في دولة الإمارات. كما حصلت ممارسات الحوكمة في «فايف القابضة»، والتي تم تقييمها كجزء من تصنيفها الرائد عالميًا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، على درجة «A+» لمدونة أخلاقيات العمل و«A+» لإجراءات الامتثال، وهو أعلى تصنيف يمكن الوصول له.