نجمة مدل بيست ريكوردز الجديدة لافتا تحصد جائزة رابطة الموسيقى المستقلة“وان تو ووتش”

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تفخر“مدل بيست ريكوردز”(MDLBEAST RECORDS) بالإعلان عن حصول مغنية الراب البريطانية اللبنانية“Laughta”، والتي انضمت مؤخراً إلى قائمة فناني“مدل بيست ريكوردز”، على جائزة“one to watch” المرموقة، بالاشتراك مع برنامج اكتشاف المواهب البريطاني“BBC Music Introducing”، في حفل جوائز رابطة الموسيقى المستقلة في لندن، ما يؤكد تأثير Laughta المتزايد في المشهد الموسيقي في المملكة المتحدة، ومستقبلها العالمي الواعد مع مدل بيست ريكوردز.
وبالإضافة إلى هذا التكريم المرموق، نالت Laughta إعجاب جمهور حفل توزيع جوائز الموسيقى المستقلة بأداء المنفرد لأغنيتها القادمة Ain't The Same، التي أدتها برفقة عازفي إيقاع من الأوركسترا الوطنية السعودية. وتعد هذه الأغنية الجديدة المقرر طرحها رسمياً يوم 12 أكتوبر الجاري لأول أعمال Laughta مع مدل بيست ريكوردز (MDLBEAST RECORDS)، وتأتي ضمن سلسلة من المشاريع القوية التي تؤكد التزام الشركة برعاية المواهب الاستثنائية والصاعدة.
تحظى لافتا بدعم واسع النطاق عبر المشهد الإذاعي في المملكة المتحدة، وأتاحت لها الكاريزما الطبيعية التي تتمتع بها وقدرتها على اكتشاف المواهب الناشئة الظهور عبر برنامج“ساوندسيستم” الذي يبثه“راديو بي بي سي1′′، وتقديم برنامج“جاز مع Laughta” عبر راديو ربرزنتس (Radio Represents). ومن خلال هذه المنصات، تدعم لافتا الفنانين الصاعدين، وتلتزم بتقديم مواهب من خلفيات متنوعة.
تحتفي جوائز رابطة الموسيقى المستقلة بإنجازات الفنانين المستقلين والعلامات التجارية والجهات الفاعلة في الصناعة، وكرمت إسهامات Laughta المتميزة في قطاع الموسيقى المستقلة المزدهر في المملكة المتحدة. وخلال جولتها الأخيرة في المملكة المتحدة، سحرت Laughta الجماهير في مدن مثل غلاسكو ومانشستر وكارديف وبرمنغهام ولندن، فيما كان بمثابة شهادة أخرى تنامي قاعدة معجبيها.
يتميز مشروع Laughta القادم، الذي تم تطويره خلال فترة عملها مع هيئة الموسيقى بصفتها أول“فنانة مقيمة” بالمركز السعودي للموسيقى في الرياض، بمزيج متناغم من المشاهد الموسيقية المتنوعة، ويتضمن مشاركات من الفنان السوداني أجينيري، والنجم واسع الانتشار محمد السهلي، والفنان المكسيكي بو ليوس ( Poe Leos) الذي يغني بلغتين، والنجم الصاعد كالي بي(Kali B)، ومغني الراب بيست المقيم في الرياض. وبفضل إمكاناتها اللامحدودة، وما تتمتع به من مزيج فريد من الموهبة والاندماج الثقافي والأصالة، تمثل Laughta شريكاً مثالياً لشركة مدل بيست ريكوردز التي تشهد صعوداً ونمواً بارزاً.
MENAFN04102023007116015312ID1107187043
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.