نجمة مدل بيست ريكوردز الجديدة لافتا تحصد جائزة رابطة الموسيقى المستقلة“وان تو ووتش”

الرياض – أصداف نيوز:

تفخر“مدل بيست ريكوردز”(MDLBEAST RECORDS) بالإعلان عن حصول مغنية الراب البريطانية اللبنانية“Laughta”، والتي انضمت مؤخراً إلى قائمة فناني“مدل بيست ريكوردز”، على جائزة“one to watch” المرموقة، بالاشتراك مع برنامج اكتشاف المواهب البريطاني“BBC Music Introducing”، في حفل جوائز رابطة الموسيقى المستقلة في لندن، ما يؤكد تأثير Laughta المتزايد في المشهد الموسيقي في المملكة المتحدة، ومستقبلها العالمي الواعد مع مدل بيست ريكوردز.

وبالإضافة إلى هذا التكريم المرموق، نالت Laughta إعجاب جمهور حفل توزيع جوائز الموسيقى المستقلة بأداء المنفرد لأغنيتها القادمة Ain't The Same، التي أدتها برفقة عازفي إيقاع من الأوركسترا الوطنية السعودية. وتعد هذه الأغنية الجديدة المقرر طرحها رسمياً يوم 12 أكتوبر الجاري لأول أعمال Laughta مع مدل بيست ريكوردز (MDLBEAST RECORDS)، وتأتي ضمن سلسلة من المشاريع القوية التي تؤكد التزام الشركة برعاية المواهب الاستثنائية والصاعدة.

تحظى لافتا بدعم واسع النطاق عبر المشهد الإذاعي في المملكة المتحدة، وأتاحت لها الكاريزما الطبيعية التي تتمتع بها وقدرتها على اكتشاف المواهب الناشئة الظهور عبر برنامج“ساوندسيستم” الذي يبثه“راديو بي بي سي1′′، وتقديم برنامج“جاز مع Laughta” عبر راديو ربرزنتس (Radio Represents). ومن خلال هذه المنصات، تدعم لافتا الفنانين الصاعدين، وتلتزم بتقديم مواهب من خلفيات متنوعة.

تحتفي جوائز رابطة الموسيقى المستقلة بإنجازات الفنانين المستقلين والعلامات التجارية والجهات الفاعلة في الصناعة، وكرمت إسهامات Laughta المتميزة في قطاع الموسيقى المستقلة المزدهر في المملكة المتحدة. وخلال جولتها الأخيرة في المملكة المتحدة، سحرت Laughta الجماهير في مدن مثل غلاسكو ومانشستر وكارديف وبرمنغهام ولندن، فيما كان بمثابة شهادة أخرى تنامي قاعدة معجبيها.

يتميز مشروع Laughta القادم، الذي تم تطويره خلال فترة عملها مع هيئة الموسيقى بصفتها أول“فنانة مقيمة” بالمركز السعودي للموسيقى في الرياض، بمزيج متناغم من المشاهد الموسيقية المتنوعة، ويتضمن مشاركات من الفنان السوداني أجينيري، والنجم واسع الانتشار محمد السهلي، والفنان المكسيكي بو ليوس ( Poe Leos) الذي يغني بلغتين، والنجم الصاعد كالي بي(Kali B)، ومغني الراب بيست المقيم في الرياض. وبفضل إمكاناتها اللامحدودة، وما تتمتع به من مزيج فريد من الموهبة والاندماج الثقافي والأصالة، تمثل Laughta شريكاً مثالياً لشركة مدل بيست ريكوردز التي تشهد صعوداً ونمواً بارزاً.