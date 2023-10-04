طيران ناس يتسلم 5 طائرات إيرباص A320neo جديدة خلال شهر ويرفع حجم أسطوله إلى 56 طائرة

الرياض – أصداف نيوز:

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، استلام خمس طائرات جديدة من طراز A320neo، ليرفع حجم أسطوله إلى 56 طائرة، مسجلاً نمواً بأكثر من 100٪ خلال العامين الماضيين، وذلك ضمن خطة التوسع التي أطلقها مؤخراً تحت عنوان“نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

وباستلام الطائرات الخمس الجديدة بلغ عدد الطائرات التي تسلمها طيران ناس خلال 2023 الجاري 11 طائرة من إجمالي 19 طائرة A320neo من المقرر تسليمها في عام 2023.

وقال المهنا:“وبزيادة حجم اسطولنا سوف تمكننا من مواصلة خططنا التوسعية في العام الجاري، عبر إطلاق وجهات ومسارات جديدة داخلية ودولية لاسيما أن الشركة ستتسلم خلال الأسابيع المقبلة ثماني طائرات جديدة ضمن الدفعة المقرر استلامها في 2023 وعددها 19 طائرة ، ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة ايرباص بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال، إذ تمضي الشركة قدماً لتعزيز موقعها كأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وواحدة ضمن أفضل 5 شركات طيران اقتصادي بالعالم. مشيراً إلى أن طيران ناس يستعد لإطلاق أحدث مركز عمليات له في مطار المدينة المنورة قبل نهاية العام 2023، ليكون الناقل الجوي الوحيد الذي يمتلك أربعة مراكز عمليات في أنحاء المملكة”.

ورفع طيران ناس عدد طائراته من طراز A320neo التي تعد الأكثر تقدماً والأكثر صداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم إلى 39 طائرة تمثل نحو 70% من أسطوله بما يعزز التزام من طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.