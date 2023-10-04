خبير: الأمير هاري يريد استعادة حياته القديمة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- زعم مارك بوردمان أحد خبراء هوليوود أن دوقة ساسكس ميغان ماركل "محبطة" لأن الأمير هاري يريد العودة إلى المملكة المتحدة "واستعادة حياته القديمة".

خبير: الأمير هاري يريد استعادة حياته القديمةميغان ماركل تجري محادثات لشغل مقعد سيناتورة راحلة في كاليفورنيا

وأفاد بوردمان بأن دوق ودوقة ساسكس، اللذين أغلقا الباب أمام الحياة الملكية في عام 2020، لديهما وجهات نظر متضاربة حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه مستقبلهما، حيث "يشتاق" هاري لرؤية أصدقائه في لندن.

وقال إن "الحياة الاجتماعية للأمير هاري تغيرت بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي. يبدو أنه نأى بنفسه عن أصدقائه من أيام الجامعة ويفتقر إلى مقر إقامة دائمة في المملكة المتحدة"، لافتا إلى أنه "خلال زياراته إلى لندن، يقيم الأمير هاري عادة في الفنادق ويتجنب الظهور العلني. مما لا شك فيه أنه يتوق إلى صداقاته القديمة".

وزعم أن ماركل (42 عاما) تريد من هاري (39 عاما) أن يترك هذا الفصل وراءه، كاشفا أن "ميغان تحب هاري لكنها تشعر بالإحباط لأنه يريد استعادة حياته القديمة.. هي تريد إبراز الجانب الأفضل فيه. وهي واضحة تماما فيما يتعلق بالأدوار التي ينبغي عليهما القيام بها معا ويحاولان العمل معا بشكل أفضل في المشاريع".

وأكد أن "لندن هي المكان الذي يتواجد فيه جميع أصدقاء هاري الحقيقيين. كل من يعرفونه في هوليوود ليسوا أصدقاءه"، مضيفا: "في النهاية، تريد ميغان أن يكون هاري بجانبها لدعمها، ورعاية الأطفال، وإعادة حياته إلى المسار الصحيح. وأي شيء يعيده إلى الوراء سوف ينتقص من ذلك".

المصدر: "نيويوك بوست"