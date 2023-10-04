إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن محافظة مناطق برام الله والبيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس، عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة العاشرة صباحا، حتى الثانية عشرة ظهرا، يوم السبت الموافق 7/10/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
بلدة جمالة، مخيم دير عمار، بيتللو، دير عمار.
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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