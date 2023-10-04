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الشرطة تتعامل مع جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في الخليل

10/4/2023 7:12:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-
تعاملت وحدة هندسة المتفجرات، اليوم الأربعاء، مع جسم مشبوه عثر عليه أحد المواطنين في بلدة بني نعيم شمال الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة من قبل أحد المواطنين يتعلق بعثوره على جسم مشبوه داخل أرضه ببلدة بني نعيم ، فورا تحركت للمكان وحدة هندسة المتفجرات لمعاينة الجسم والتعامل معه.

وأضافت بأن الجسم كان عبارة عن قذيفة حرارية من مخلفات جيش الاحتلال وهي من الأجسام الخطيرة التي تنفجر بمجرد لمسها ، حيث قامت الوحدة بالتعامل معها وإتلافها بشكل آمن.

هذا وناشدت الشرطة المواطنين بالإبلاغ عن أي جسم مشبوه يتم العثور عليه عبر الرقم 100 وعدم الاقتراب منها نظرا لخطورتها الكبيرة على حياة وسلامة المواطنين.

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