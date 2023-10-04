الشرطة تتعامل مع جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-
تعاملت وحدة هندسة المتفجرات، اليوم الأربعاء، مع جسم مشبوه عثر عليه أحد المواطنين في بلدة بني نعيم شمال الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة من قبل أحد المواطنين يتعلق بعثوره على جسم مشبوه داخل أرضه ببلدة بني نعيم ، فورا تحركت للمكان وحدة هندسة المتفجرات لمعاينة الجسم والتعامل معه.
وأضافت بأن الجسم كان عبارة عن قذيفة حرارية من مخلفات جيش الاحتلال وهي من الأجسام الخطيرة التي تنفجر بمجرد لمسها ، حيث قامت الوحدة بالتعامل معها وإتلافها بشكل آمن.
هذا وناشدت الشرطة المواطنين بالإبلاغ عن أي جسم مشبوه يتم العثور عليه عبر الرقم 100 وعدم الاقتراب منها نظرا لخطورتها الكبيرة على حياة وسلامة المواطنين.
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