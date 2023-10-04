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نابلس: القبض على مطلوب صادر بحقه أوامر حبس

10/4/2023 7:12:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- قبضت الشرطة، اليوم الأربعاء، على مطلوب صادر بحقه أوامر حبس بمبلغ مالي مليون شيكل جنوبي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وخلال متابعة
مركز شرطة عقربا
لأحد المطلوبين الصادر بحقه 15 أمر حبس فاقت قيمتها المليون شيكل ومقدم بحقه شكوى لدى الشرطة مفادها إساءة الائتمان تم إلقاء القبض عليه.

وأكدت التحفظ عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه
حسب الأصول.

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