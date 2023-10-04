نابلس: القبض على مطلوب صادر بحقه أوامر حبس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- قبضت الشرطة، اليوم الأربعاء، على مطلوب صادر بحقه أوامر حبس بمبلغ مالي مليون شيكل جنوبي نابلس.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وخلال متابعة
مركز شرطة عقربا
لأحد المطلوبين الصادر بحقه 15 أمر حبس فاقت قيمتها المليون شيكل ومقدم بحقه شكوى لدى الشرطة مفادها إساءة الائتمان تم إلقاء القبض عليه.
وأكدت التحفظ عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه
حسب الأصول.
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